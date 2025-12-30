Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je danas da je prošao skoro ceo dan, a da Rusija nije pružila nikakve uverljive dokaze da se, navodno, desio napad na rezidenciju Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti.

"I neće ih ni pružiti. Zato što ih nema. Takav napad se nije dogodio. Razočarani smo i zabrinuti zbog izjava koje su dale strane Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indije i Pakistana, a u kojima izražavaju zabrinutost zbog napada koji se nikada nije dogodio. Još je iznenađujuće što nijedna od ove tri države nije izdala zvanično saopštenje kada je prava ruska raketa pogodila stvarnu zgradu ukrajinske vlade 7. septembra 2025. godine", naveo je Sibiha na platformi X.

On je dodao da "Rusija ima dugu istoriju lažnih tvrdnji".

"To je njihov prepoznatljiv metod. Na primer, Rusija je tvrdila da neće napasti Ukrajinu početkom 2022. godine. Takođe često optužuju druge za ono što sami planiraju da urade. Njihove reči se nikada ne bi smele uzimati zdravo za gotovo. Ovakve reakcije na neosnovane i manipulativne ruske tvrdnje samo idu u prilog ruskoj propagandi i ohrabruju Moskvu na još zločina i laži. Pozivamo sve države da postupaju odgovorno i da se uzdrže od reagovanja na neproverene tvrdnje — jer to potkopava konstruktivni mirovni proces koji je u poslednje vreme u napredovanju", istakao je Sibiha.

Prethodno je premijer Indije Narendra Modi rekao da je Delhi zabrinut.

Ranije u toku dana oglasio se i portparol Kremlja Dmitrij Peskov, rekavši da nema potrebe da se daju dokazi.