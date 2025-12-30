LITVANIJA PRIPREMA RUŠENJE MOSTOVA KA RUSIJI! Spremni za dizanje u vazduh u slučaju rata
Ljudi u Litvaniji primetili su da se gotovo istovremeno izvode građevinski radovi na mostovima u blizini granice sa Belorusijom. Oružane snage Litvanije potvrdile su za LRT da je to deo mera utvrđivanja i odbrane dogovorenih još u julu prošle godine.
Vojska je za LRT navela da su ti radovi deo priprema za uspostavljanje Baltičke odbrambene linije duž granica sa Rusijom i Belorusijom. Prema tom planu, mostovi se opremaju inženjerskim konstrukcijama za postavljanje eksplozivnih punjenja.
"Mostovi i putevi biraju se na osnovu položaja prirodnih prepreka i njihovog strateškog značaja u odbrambenom sistemu Litvanije", saopštila je vojska za LRT.lt.
Oružane snage su navele da su već uspostavile nekoliko desetina lokacija u blizini granice za skladištenje protivtenkovskih i drugih prepreka, dok su u toku radovi na sadnji drveća radi zaštite na ključnim putevima, kao i produbljivanju odvodnih kanala, koji bi služili kao rovovi i dodatne protivtenkovske prepreke.
Suprotstavljanje „ratnoj histeriji“
U slučaju oružanog sukoba, mostovi u blizini granice mogli bi se lakše srušiti, čime bi se otežalo kretanje vojnih snaga. Finska, koja deli granicu dugu 1.340 kilometara sa Rusijom, na ovakve mere se priprema već decenijama.
U Litvaniji su populistički političari i deo javnosti koji ih podržava ranije optuživali zvaničnike za „huškanje na rat“ i kritikovali retoriku o pripremama za rat.
