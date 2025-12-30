Slušaj vest

Na internetu se pojavio snimak Trampove novogodišnje žurke u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lagu - a na njoj je bio papin brat lično!

"Imamo specijalnog gosta - on je brat pape! Tu je sa suprugom Deborom. To su neverovatni ljudi! Znate zašto ga volim? Kada je izabran papa, prikazali su fotografiju (papinog) brata sa banerom MAGA ispred kuće. Volim ovog tipa! Zato, dobro nam došli Lu i Debora, hvala vam, cenim to. Hajde da se dobro zabavimo večeras", rekao je Donald Tramp.

Brat pape Lava XIV, Lu Prevost, pristustvovao je juče žurci u Mar-a-Lagu, koju je organizovao predsednik SAD.

Lav XIV prvi je Amerikanac koji je izabran za poglavara Rimokatoličke crkve.

(Kurir.rs/P.V.)

