Desetine miliona evra ukradeno je iz nemačkog trezora u Gelzenkirhenu tokom prazničnog perioda, u jednoj od najvećih pljački u Nemačkoj.

Policija je rano u ponedeljak ujutru otkrila rupu u zidu banke i opljačkan trezor banke, dok video snimci i svedoci ukazuju na dobro organizovanu akciju više maskiranih počinilaca.

Oko 2.700 klijenata banke pogođeno je krađom, čiji je tačan iznos još predmet istrage.

Portparol policije Tomas Novačuk rekao je da inspektori veruju da je vrednost krađe između 10 i 90 miliona evra. Nemačka novinska agencija dpa izvestila je da bi ova krađa mogla biti jedna od najvećih u Nemačkoj.

Banka u Gelzenkirhenu je ostala zatvorena u utorak, kada se oko 200 ljudi pojavilo tražeći da uđe unutra. Alarm za požar pozvao je policiju i vatrogasce u filijalu banke nešto pre 4.00 u ponedeljak.

Uočili su rupu u zidu i opljačkan trezor. Nemačka policija veruje da je korišćen veliki bušilica da se probije kroz zid podruma trezora.

Svedoci su istražiteljima rekli da su tokom vikenda videli nekoliko muškaraca kako nose velike torbe u obližnjem parkingu.