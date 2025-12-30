Slušaj vest

Otac iz Brazila, Karlos Čerasoma (37), udavio se parčetom lubenice tokom takmičenja u brzom jedenju ovog voća, i to naočigled svoje supruge!

Naime, takmičenje je predstavljeno kao zabavna aktivnost za sve prisutne na jednoj zabavi u hotelu u Sao Pedru, na šta je i Karlos pristao, pre nego što se zagrcnuo a potom ubrzo i umro od davljenja. Učesnici su morali da pojedu parče lubenice što je brže moguće – bez upotrebe ruku, dok sede za izuzetno niskim stolom, a glavna nagrada je bila porcija pomfrita.

Prema izveštajima medija, otac dvoje dece je umro naočigled svoje supruge.

Kako se dodaje, prolaznici su pozvali spasioce, a svedok je rekao za Globo da su ljudi dozivavali okolo, pitajući da li neko može da izvede Hajmlihov zahvat – manevar spasavanja za uklanjanje stranih predmeta iz disajnih puteva. U izveštaju se navodi da je pokušana prva pomoć.

Hitne službe su stigle tek posle 30 minuta?

Prema rečima očevidaca, spasioci su stigli na mesto nesreće tek posle oko 30 minuta.

- Žrtva se zadavila hranom i odvedena je u hitnu pomoć, ali je preminula. Slučaj je registrovan kao sumnjiva smrt u policijskoj stanici Sao Pedro - navodi se u saopštenju Javne bezbednosti Sao Paola (SSP).

Supruga preminulog kritikovala je uslove takmičenja, jer kako navodi, sto je bio previše nizak za njegovu visinu od 1,80 metara, što ga je primoralo da se sagne u položaj koji je, možda, doprineo gušenju.

Vlasti su, u međuvremenu, odbacile optužbe za sporo reagovanje: sve hitne mere su odmah preduzete, uključujući prvu pomoć i zahtev za hitnu pomoć radi odgovarajuće nege. Prema izveštajima medija, telo je prebačeno u forenzički institut kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.