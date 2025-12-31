Slušaj vest

Istraga protiv dvojice državljana Filipina koji su ubili 15 ljudi na plaži Bondi u Sidneju nije pronašla dokaze da su napadači bili deo šire terorističke mreže, saopštila je australijska policija.

Stanovnici Sidneja Sadžid i Navid Akram, otac i sin, proveli su veći deo novembra u gradu Davao na jugu Filipina, a u Australiju se vratili 29. novembra, saopštila je komesarka australijske federalne policije Krisi Baret .

Oni su dve nedelje kasnije optuženi za ubistvo 15 i ranjavanje još 40 ljudi u masovnoj pucnjavi na plaži Bondi, tokom proslavljanja jevrejskog praznika Hanuke.

"Nema dokaza koji ukazuju na to da su prošli obuku ili logističku pripremu za svoj navodni napad. Tvrdi se da su ove osobe delovale same. Nema dokaza koji bi ukazivali na to da su navodni počinioci bili deo šire terorističke mreže ili da su im drugi naložili da izvrše napad. Međutim, ne sugerišem da su tamo bili zbog turizma", rekla je Baret novinarima.

Policija tvrdi da je napadače inspirisala Islamska država, imajući u vidu da su se na Filipinima nekada obučavale male grupe stranih pobinjenikapovezanih sa ISIS ili Al Kaidom, za obuku u secesionističkom sukobu muslimana.

Policija je ranila jednog napadača i ubila drugog tokom privođenja.

Vlasti su obećale prisustvo velikog broja policajaca oko plaže Bondi za proslavu Nove godine, a očekuje se oko 2.500 službenika na dužnosti. Premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins rekao je da država ne preduzima korake ka militarizovanijim policijskim akcijama kao odgovor na napad.

Žrtvama masovnog ubistva na plaži Bond odaće se danas počast minutom ćutanja na dočeku Nove godine u 23.00, rekla je gradonačelnica Sidneja Klover Mur.