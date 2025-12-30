Slušaj vest

Najmanje 41 mladić je umro usled postupaka u vezi sa obrezivanjem, u sklopu tradicionalnih aktivnosti inicijacije u Južnoj Africi u novembru i decembru, saopštile su vlasti danas.

Tradicionalna inicijacija je obred putem kojeg mladići postaju muškarci, što svake godine praktikuju različite etničke grupe u Africi, uključujući delove Južne Afrike.

Procedura podrazumeva da su mladići izolovani u školama za inicijaciju, u kojima ih uče kulturnim vrednostima i odgovornostima. Obrezivanje u sklopu inicijacije svake godine rezultira smrću jednog broja mladića, što je vlast nastojala da spreči usvajanjem strožih propisa.

Iako zakoni primoravaju škole za inicijaciju da se registruju, to nije zaustavilo širenje ilegalnih škola, u kojima je prijavljeno mnogo smrtnih slučajeva.

Od roditelja se očekuje da plate da bi njihova deca bila primljena u školu za inicijaciju tokom propisanog perioda, što je za neke finansijska motivacija za pokretanje neregistrovane škole.

Inicijacija se najčešće obavlja za vreme zimskog (jun-jul) i letnjeg (novembar-decembar) raspusta.

Južnoafrički ministar za tradicionalna pitanja Velenkosini Hlabisa rekao je danas lokalnim medijima da je 41 mladić umro tokom ovogodišnje letnje inicijacije. On je za to okrivio nemar i škola za inicijaciju, uključujući registrovane, i roditelja, zbog nepoštovanja bezbednosnih standarda i medicinskih saveta.

Hlabisa je rekao da se mladićima, između ostalog, često savetuje da ne piju vodu kako bi se brže oporavili.

On je kazao i da je 41 osoba uhapšena u vezi sa radom ilegalnih škola za inicijaciju, i da su među njima i roditelji koji su naveli netačan uzrast dece kako bi ona bila primljena. Prema južnoafričkom zakonu, u školu za inicijaciju mogu da budu primljena jedino deca koja imaju 16 ili više godina, uz pristanak roditelja.