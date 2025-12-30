Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi poseta američkog predsednika Donalda Trampa Ukrajini bila veoma korisna, posebno ukoliko bi lider SAD doleteo avionom direktno u Kijev.

Zelenski je to rekao, komentarišući Trampove poruke da je spreman da se obrati ukrajinskom parlamentu i eventualno poseti Ukrajinu.

Zelenski je naglasio da bi takva poseta imala snažan politički i bezbednosni značaj. Prema njegovim rečima, Tramp govori o promovisanju plana za okončanje rata, te je ukrajinska strana jasno poručila da bi ga rado dočekala u zemlji. Posebno je istakao da bi bilo poželjno da američki predsednik doputuje avionom direktno u Ukrajinu, a ne prvo u Poljsku, pa potom kopnenim putem.

Tramp je dočekao Zelenskog u svojoj rezidenciji na Floridi Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Kako je rekao, dolazak predsednika Sjedinjenih Američkih Država direktno u Ukrajinu bio bi snažan signal da se može računati na prekid vatre. Zelenski je dodao da je Ukrajina spremna za Trampovu posetu u svakom trenutku kada on to bude želeo, pod uslovom da budu ispunjeni svi neophodni, uključujući i bezbednosni uslovi.

Donald Tramp i Zelenski ispred Bele kuće Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia, Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Bryan Dozier/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od početka ruske invazije u februaru 2022. godine, ukrajinski vazdušni prostor je zatvoren, pa su svi strani lideri koji su tokom protekle četiri godine posetili Ukrajinu dolazili kopnenim putem preko Poljske. Tramp je rekao 28. decembra da trenutno nema planove da poseti Ukrajinu, ali da takvu mogućnost ne isključuje ukoliko bi to doprinelo postizanju mirovnog sporazuma.

(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)

