Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi poseta američkog predsednika Donalda Trampa Ukrajini bila veoma korisna, posebno ukoliko bi lider SAD doleteo avionom direktno u Kijev.

Zelenski je to rekao, komentarišući Trampove poruke da je spreman da se obrati ukrajinskom parlamentu i eventualno poseti Ukrajinu.

Zelenski je naglasio da bi takva poseta imala snažan politički i bezbednosni značaj. Prema njegovim rečima, Tramp govori o promovisanju plana za okončanje rata, te je ukrajinska strana jasno poručila da bi ga rado dočekala u zemlji. Posebno je istakao da bi bilo poželjno da američki predsednik doputuje avionom direktno u Ukrajinu, a ne prvo u Poljsku, pa potom kopnenim putem.

Kako je rekao, dolazak predsednika Sjedinjenih Američkih Država direktno u Ukrajinu bio bi snažan signal da se može računati na prekid vatre. Zelenski je dodao da je Ukrajina spremna za Trampovu posetu u svakom trenutku kada on to bude želeo, pod uslovom da budu ispunjeni svi neophodni, uključujući i bezbednosni uslovi.

