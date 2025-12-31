Slušaj vest

Fond za borbu protiv korupcije (FBK) pokojnog opozicionara Alekseja Navaljnog saopštio je da je pronašao rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina - na Krimu.

- Ova tajna rezidencija je godinama nekako izbegavala pažnju javnosti. Mi smo je otkrili, dokazali da pripada Putinu i sada možemo da pokažemo kako izgleda unutra - navodi FBK.

1/4 Vidi galeriju Navodna rezidencija ruskog predsednika Vladimira Putina na Krimu Foto: screenshot X/nexta_tv

U tekstu se navodi da se, izvorno, na ovom mestu nalazio zdravstveni centar Kape Aja.

Kasnije, bivši ukrajinski predsednik Viktor Janukovič zainteresovao se za imanje: stari objekti su srušeni, stara stabla posečena, i započeta je izgradnja onoga što je trebalo da bude njegova privatna letnja rezidencija.

Nakon što je Rusija 2014. godine aneksirala Krim, Janukovičeva imovina je oduzeta i preneta u državno vlasništvo.

1/11 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin sumira 2025. u "Direktnoj liniji" Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

Danas se na tom mestu nalazi prava palata.

Glavna rezidencija prostire se na više od 9.000 kvadratnih metara, sa zasebnom gostinjskom kućom od 5.000 kvadratnih metara, dodatnim objektima za osoblje, tehničkim zgradama i novopodignutim heliodromom. Ispod se nalazi privatna obala, mol i veštačka plaža sa belim peskom.

1/7 Vidi galeriju Kalendar ruskog predsednika Vladimira Putina za 2026. Foto: Printscreen/metro.co.uk

Prema procenama istraživača, izgradnja je koštala oko 10 milijardi rubalja (100 miliona evra po sadašnjem kursu).

FBK dodaje da je imovina "sakrivena iza lanca kompanija".

Dokumenti o unutrašnjem uređenju eksplicitno navode da sve mora biti u skladu sa zahtevima Federalne službe zaštite (FSO) zadužene za zaštitu predsednika države. To samo po sebi isključuje ideju da je u pitanju "privatni letnjikovac oligarha" – FSO štiti isključivo predsednika.

U glavnoj zgradi nalazi se i privatna klinika, sa salom za ultrazvuk, EKG, stomatološkom ordinacijom i potpuno opremljenom operacionom salom. Tu su i spa centar sa bazenom, hamam, kontrastne kupke, bioskop, bilijar soba, vinska podrumska prostorija i veliki akvarijum.