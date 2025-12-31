Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države i Obala Slonovače potpisale su danas sporazum o zdravstvu na osnovu kojeg će Vašington izdvojiti 480 miliona dolara za zdravstveni sektor ove zapadnoafričke zemlje.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa zaključuje ovakve bilareralne sporazume o finansiranju zdravstva u sklopu svoje politike "Amerika na prvom mestu".

Sporazum, potpisivan u glavnom gradu Obale Slonovače, Abidžanu, odnosi se na oblasti kao što su odbrana od HIV i malarije, zdravlje majke i deteta i globalna zdravstvena bezbednost.

Slične ugovore SAD su sklopile sa desetak zemalja Afrike, od kojih je većina pogođena smanjenjem američke pomoći.

Među njima je i Obala Slonovače.

Smanjenje američke pomoći žestoko je pogodilo zdravstvene sisteme u zemaljama u razvoju.

U Africi su se mnoge zemlje oslanjale na tu pomoć za finansiranje ključnih programa, kao što su oni za suzbijanje epidemija.

Novi sporazum o zdravstvu sa Obalom Slonovače zasnovan je na principu zajedničke odgovornosti, a ta zemlja se obavezala da za njegovo sprovođenje obezbedi oko 292 miliona dolara do 2030. godine, što predstavlja 60 odsto ukupne obaveze, rekao je premijer Obale Slonovače Robert Begre Mambe.

Trampova administracija kaže da novi sporazumi o finansiranju globalne zdravstvene zaštite "Amerika na prvom mestu" jačaju oslanjanje primalaca pomoći na sebe i eliminišu, kako se tvrdi, ideologiju i rasipanje pomoći.

Sporazumi zamenjuju niz prethodnih sporazuma o zdravstvu koje je sklapala sada raspuštena Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

U Obali Slonovače, USAID je uložio 115 miliona dolara u podršku sektorima kao što su zdravstvo, obrazovanje i pomoć za izbeglice koje uglavnom beže od nasilja u susednim državama Sahela.