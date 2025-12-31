Slušaj vest

Najmanje četiri osobe, od kojih je troje dece, povređene su u noćašnjem ruskom napadu dronovima na Odesu, saopštile su danas regionalne vlasti, navodeći da su oštećene stambene zgrade i infrastrukturni objekti.

"Napad dronovima usmeren je bio na stambene objekte, logističku i energetsku infrastrukturu", naveo je načelnik Odeske oblasti Oleg Kiper u poruci na Telegramu.

Vojne vlasti tog regiona saopštile su da je među povređenima sedmomesečna beba, te još dvoje dece, kao i 42-godišnji muškarac, javlja Rojters.

Na fotografijama sa lica mesta vidi se dim koji kulja iz višespratne stambene zgrade.

Velika crnomorska luka Odesa na meti je ponovljenih ruskih napada dronovima i raketama, koji uništavaju energetsku, saobraćajnu i lučku infrastrukturu, kao i stambene delove tog grada.