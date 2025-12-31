Nova godina prvo stigla na Samou i Kiribati, nakon pacifičkih ostrva u 2026. ulazi Australija
U 11 SATI PO SREDNJOEVROPSKOM VREMENU
NOVA GODINA JE VEĆ STIGLA U OVAJ DEO SVETA! Evo ko ju je prvi dočekao, za ulazak cele planete u 2026, potrebno je ukupno 26 SATI
Slušaj vest
Pacifičko oistrvo Samoa i mesto Kiritimati na ostrvu Kiribati u centralnom delu Tihog okeana prvi su dočekali Novu 2026. godinu.
Tamo je, zbog razlike u vremenskim zonama, Nova godina stigla u 11 časova po srednjeevropskom vremenu.
Nakon Samoe i Kiribatija Novu godinu, između ostalih, dočekuju Australija, Novi Zeland, Severna i Južna Koreja, Tajland, Indija, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Rusija, Južna Afrika i veći deo Evrope.
Foto: Shutterstock
Za ulazak u novu 2026. godinu cele planete potrebno je ukupno 26 sati, pa će tako poslednji Novu godinu dočekati Brazil u tri sata po srednjeevropskom vremenu, a potom Njujork (6 časova) i Los Anđeles (9 časova).
(Kurir.rs)
Reaguj
1