Bugarska će sutra, 1. januara 2026. godine, uvesti evro kao zvanično sredstvo plaćanja, čime će njena nacionalna valuta lev "otići u istoriju", zbog čega vlasti te članice Evropske unije (EU) upozoravaju da bi u novogodišnjoj noći moglo doći do privremenih tehničkih zastoja u bankarskom sistemu i plaćanja karticama.

Plaćanje platnim karticama i podizanje gotovine na bankomatima neće biti moguće u određenom periodu, zbog čega se građanima, ali i onima koji dolaze u Bugarsku, savetuje da imaju dovoljnu količinu gotovog novca.

Bankarski sistemi u Bugarskoj biće tehnički resetovani u novogodišnjoj noći, pa će POS terminali u prodavnicama i restoranima privremeno biti van funkcije, bankomati neće izdavati novac i neće primati kartice.

Foto: Evropska centralna banka

Prekid će trajati otprilike od 21 sat 31. decembra do 1. januara do sat i po posle pomoći, a potom bi sistemi trebalo postepeno da se vrate u rad u novoj valuti - u evrima, odnosno jedan evro menjaće se za 1,95 leva.

Uvođenjem evra kao zvanične valute, Bugarska postaje 21. članica evrozone, čime dobija i mesto u Savetu guvernera Evropske centralne banke, što joj omogućava direktno učešće u donošenju odluka o monetarnoj politici.

