RUSI POKAZALI OBORENE DRONOVE, U SVAKOM "6 KG EKSPLOZIVA" ZA PUTINA Ovim su Ukrajinci navodno ciljali rezidenciju šefa Kremlja, tu je i mapa (FOTO, VIDEO)
Rusko Ministarstvo odbrane danas je iznelo prvi detaljan izveštaj o navodnom napadu ukrajinskog drona na rezidenciju predsednika Vladimira Putina u Valdaju, navodeći da je više od polovine dronova uništeno stotinama kilometara od imanja.
Vlasti u Moskvi tvrde da je Ukrajina pokrenula veliku operaciju dronova usmerenu na Putinovu rezidenciju u severozapadnoj Novgorodskoj oblasti između nedelje uveče i ponedeljka ujutru.
Satelitski snimci načinjeni u leto prošle godine pokazali su da je to Putinovo imanje sa više strana zaštićeno sistemima protivvazdušne odbrane (PVO) S-400.
Ukrajina je odbacila optužbe kao pokušaj da se ometaju pregovori koje posreduju SAD o okončanju rata.
Moskou tajms navodi da su ruski navodi delovali neobično i po vremenu i po prezentaciji.
Prve detalje napada nisu objavili Ministarstvo odbrane ili regionalne vlasti, koje obično izveštavaju o napadima ukrajinskih dronova, već ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je održao nešto što je ličilo na vojni brifing dok je Putin u ponedeljak razgovarao telefonom s američkim predsednikom Donaldom Trampom.
U sredu je general-major Aleksandar Romanenkov, koji komanduje raketnim trupama protivvazdušne odbrane (PVO) ruskih Vazduhoplovnih snaga, rekao da je Ukrajina izvršila napad dronom "duž nekoliko ruta prema rezidenciji ruskog predsednika, prelazeći preko Brjanske, Smolenske, Tverske i Novgorodske oblasti".
Prema Romanenkovljevim rečima, 50 od 91 drona korišćenog u napadu presretnuto je iznad Brjanske i Smolenske oblasti, koje se nalaze stotinama kilometara od Putinove rezidencije i redovno se suočavaju sa napadima dronovima iz Ukrajine.
Mapa prikazana tokom brifinga Ministarstva odbrane pokazala je da je centar presretanja u Brjansku i Smolensku bio otprilike 520 kilometara južno od Valdaja.
Romanenkov, koji nije objasnio kako je vojska utvrdila da je tih 50 ukrajinskih dronova bilo na putu ka Valdaju, rekao je da je još 41 bespilotna letelica oborena iznad Novgorodske oblasti i da su nosili po šest kilograma eksploziva.
- Konfiguracija napada, broj uključenih sredstava za vazdušni napad... jasno ukazuju na to da je teroristički napad kijevskog režima bio nameran, pažljivo planiran i sproveden na slojevit način - rekao je general.
Uz Romanenkovljevu izjavu, Ministarstvo odbrane je objavilo video za koji kaže da prikazuje oboreni ukrajinski dron u snežnoj šumi noću, tvrdeći da je to jedan od desetina korišćenih u napadu na Valdaj.
Snimak nije sadržao detalje koji bi omogućili nezavisnu proveru kada ili gde je snimljen.
Brifing Ministarstva odbrane verovatno neće otkloniti optužbe ukrajinskih zvaničnika da je ruska tvrdnja o napadu na Putinovu rezidenciju izmišljena i da je moguće pokušaj da se unese razdor između Trampove administracije i Kijeva.
Tramp je novinarima u ponedeljak rekao da je "veoma ljut" zbog incidenta.
U međuvremenu, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je ukrajinski pregovarački tim razgovarao o optužbama sa američkim zvaničnicima.
- Naši partneri mogu da provere da li je ovo izmišljeno, s obzirom na njihove tehničke mogućnosti - rekao je on.
