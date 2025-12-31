Slušaj vest

Drugovi, prijatelji, dame i gospodo:

Dobar dan! Završetkom stare godine dolazi nova i otvara nam se nova lepa stranica. Uoči Nove godine, želim da svima uputim najlepše želje iz Pekinga.

Završetkom 2025. godine ističe i 14. petogodišnji plan. U proteklih pet godina, energično smo se borili i hrabro napredovali, savladali mnoštvo poteškoća, uspešno postigli predviđene ciljeve i zadatke, ali i postigli staložene korake u procesu modernizacije u kineskom stilu. Ekonomija Kine je više puta obarala nove rekorde i očekuje se da će njena vrednost ove godine dostići 140 biliona juana. Ekonomska, naučno-tehnološka, odbrambena i sveobuhvatna moć Kine popela se na novu visinu, a bistre vode i zelene planine su najupečatljivije boje na putu kineskog razvoja, dok se osećaj dobiti, sreće i bezbednosti naroda kontinuirano povećavao. Put u proteklih pet godina bio je izuzetno neuobičajen, a rezultati nisu stečeni bez muke. Svi smo se naporno borili, nesebično dali sve od sebe, kako bismo doprineli prosperitetnom razvoju Kine. Ovom prilikom upućujem iskreni pozdrav svima onima koji su se vredno borili.

Ono što je svakako nezaboravno u toku ove godine jeste da smo svečano proslavili 80. godišnjicu pobede u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu. Osnovali smo jubilej povratka Tajvana u domovinu. Na monumentalnoj nacionalnoj svetkovini je čast pobede večno upisana u istoriju, što će dodatno ohrabriti kineski narod da pamti istoriju, seća se palih potomaka, neguje mir, stvara novu budućnost i neverovatnu moć za ostvarenje velikog podmlađivanja kineske nacije.

Zahvaljujući inovacijama dali smo više snage visokokvalitetnom razvoju. Dubinska integracija nauke i tehnologije sa industrijama, neprestano je urodila inovativnim dostignućima, odvijala se žestoka konkurencija u polju razvoja velikih modela veštačke inteligencije, te je postignut novi proboj u samostalnom istraživanju čipova. Kina je zahvaljujući tome postala jedna od ekonomija koja je ostvarila najbrži skok po kapacitetu inovativnosti. Sonda Tijenven 2 je krenula na putovanje za istraživanje malih planeta, počela je izgradnja projekta hidroelektrane u donjem toku reke Jarlung Zangbo, zvanično je uključen u službu prvi nosač aviona sa elektromagnetskim katapultom, humanoidni roboti uspeli su da izvedu fanstatičnu predstavu borilačkih veština, a dronovi su doneli maštoviti šou vatrometa na nebu. Inovacije i kreacije su dovele do napretka nove kvalitetne produktivne snage, ali su i naš život učinile mnogo lepšim.

Negovanjem kulture gradili smo i naš duhovni karakter. Zahvaljujući sve većem interesovanju za posetu muzejima i za nematerijalnu kulturnu baštinu, na listu svetske kulturne baštine su uvršćena nova blaga iz Kine. Imena Sun Vukunga (Zlatnog majmuna) i Nedže iz kineske mitologije, pročula su se po čitavoj planeti, te da su tradicionalni šarm i trendovi u drevnoj Kini postali najveći favoriti mladih kineza. Održao se veliki bum na tržištu kulture i turizma, amaterska fudbalska liga u kineskim gradovima i selima privukla je izuzetno veliku pažnju naroda, a sportovi na ledu i snegu zagrejali su strast stanovnika u zimskim danima. Kineska kultura je integracijom tradicije i savremenosti zablistala većim sjajem.

Zajedno smo se borili ali i uživali u lepom životu. Učestvovao sam na jubilarnim događajima u Sicangu (Tibet) i Sinđijangu, dok su se pripadnici svih etničkih grupa na visoravnima pokrivenim snegom i u područjima južno i severno od planine Tijenšan, povezivali srcem i rukama, te zbližavali poput zrna nara. Stanovici u tim krajevima su belim šalovima Hada i strastvenim pesmama i plesovima pokazali svoju veliku ljubav prema domovini i otpevali Odu radosti. Poslovi vezani za život stanovnika su oduvek velika briga i potrebno je držati na umu i u srcu svaki detalj koji se odnosi na narod. U protekloj godini, bolje su zagarantovani interesi novih zaposlenih ljudi, rekonstrukcija prilagođena potrebama starijih osoba je donela više pogodnosti ovoj grupi stanovnika, a porodice koje imaju bebu do tri godine starosti mesečno su dobijale subvenciju od 300 juana. Kada je život svake male porodice bolji, razvoj Kine kao velike porodice može biti u stalnom porastu.

Nastavili smo da raširenih ruku grlimo svet. Uspešno su održani samit Šangajske organizacije za saradnju u Tijenđinu i Globalni samit žena, uvedene su nezavisne carinske operacije po celom ostrvu Hainan. Radi boljeg reagovanja na klimatske promene, Kina je obelodanila svoj novi cilj nacionalno određenih doprinosa. Nakon objavljivanja tri Globalne inicijative, Kina je iznela i Inicijativu za globalno upravljanje, što je doprinelo izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja. Svet je danas isprepleten promenama i turbulencijama, pojedina područja su još uvek pod senkom rata i sukoba. Kina uvek stoji na ispravnoj strani istorije i nada se da će sve zemlje zajedno promovisati mir i razvoj sveta, te unaprediti izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva.

Nedavno sam prisustvovao svečanom otvaranju Nacionalnih igara i oduševljen sam sinhronizovanim akcijama ljudi u Guangdungu, Hongkongu i Makau. Neophodno je nepokolebljivo sprovoditi smernicu „Jedna zemlja, dva sistema“, podržavati bolje uključivanje Hongkonga i Makaa u celokupnu sliku razvoja zemlje, ali i održavati dugoročan prosperitet i stabilnost. Sunarodnici na dve obale Tajvanskog moreuza imaju krvnu povezanost i zato je istorijski trend ujedinjenja domovine itekako nezaustavljiv.

Izgradnja moćne države zasnovana je na izgradnji jake Partije. Mi smo sproveli partijsku edukaciju za dubinsku realizaciju glavnih Osam odluka, u kojoj smo pooštrili upravljanje Partijom i unapredili odlučnu borbu protiv korupcije, što je dovelo do trajnog poboljšanja radnog stila Partije. Neophodno je da stalno imamo na umu naše prvobitne želje, da ulažemo istrajne i dugoročne napore, nastavimo da promovišemo duh iz filozofskog dijaloga u pećinama Jenan, kako bismo na najbolji mogući način održali test vremena koji opravdava očekivanja naroda.



U 2026. godini počinje 15. petogodišnji plan. Ako žele da uspeju oni koji su brzo krenuli na put, moraju da imaju promišljeni plan pri polasku. Moramo da sa odlučnom pouzdanošću, ugrabimo svake ukazane prilike i stremimo ka predviđenim ciljevima i zadacima, solidno promovišemo visokokvalitetni razvoj, na sveobuhvatni način dodatno prudubimo reforme i otvaranje, unapredimo zajedničko blagostanje celog naroda i ispišemo novo poglavlje kineskog čuda.

Ne bojimo se dalekih planina i mora kada težimo ka snovima u srcu, daleki put pred nama ćemo hrabro preći sa krupnim koracima. Hajde da pokažemo herojsku hrabrost, vitalnost konjskog galopa i neumornu borbenost, zajedno se borimo za snove i sreću i da krupnu želju pretvorimo u lepu stvarnost.