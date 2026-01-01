Slušaj vest

- Planovi o tome kako bi mogle da izgledaju bezbednosne garancije za Ukrajinu već su finalizovani - navodi se u publikaciji. Navodno su ih razvili vojni stručnjaci iz Velike Britanije i Francuske u saradnji sa Briselom.

Prema izvoru, evropske države bi navodno mogle da pošalju 10.000 do 15.000 vojnika u Ukrajinu u roku od šest meseci od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre.

Publikacija takođe navodi da su Pariz i London spremni da učestvuju u takvoj misiji čak i bez mandata UN ili EU, nakon što su dobili samo zvanični poziv iz Kijeva.

Štaviše, zemlje koje se graniče sa Ukrajinom takođe će moći da prate primirje iz vazduha i na moru. U članku se tvrdi da Turska igra ključnu ulogu u ovom aspektu plana.

Ranije je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov naglasio da Moskva nikada, ni pod kojim okolnostima, ne bi pristala na raspoređivanje NATO trupa u Ukrajini, uključujući i ako bi bile članice takozvane "koalicije voljnih".

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je svaki scenario koji uključuje raspoređivanje trupa zemalja članica NATO-a u Ukrajini kategorički neprihvatljiv za Moskvu i rizikuje oštru eskalaciju.

(Kurir.rs/RIA Novosti/Welt)

