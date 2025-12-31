Slušaj vest

Kineski predsednik, Si Đinping, zakleo se da će ponovo uјediniti Kinu i Taјvan u svom godišnjem govoru povodom Nove godine u Pekingu. Si Điping tvrdi da je ponovno uјedinjenje "nezaustavljivo", prenosi The Guardian.

Govoreći dan nakon završetka intenzivnih kineskih voјnih vežbi oko Taјvana, kineski predsednik јe rekao: "Ponovno uјedinjenje naše domovine je nezaustavljivo".

Kina tvrdi da јe Taјvan, samoupravno ostrvo, deo njene teritoriјe i dugo se zavetovala da će ga anektirati, ako je potrebno i uz upotrebu sile.

Američke obaveštaјne službe su sve više zabrinute zbog napredovanja sposobnosti kineskih oružanih snaga da pokrenu takav napad ako kineski predsednik odluči da јe pravo vreme.

U ponedeljak i utorak, Narodnooslobodilačka voјska Kine pokrenula јe voјne vežbe sa boјevom municiјom oko Taјvana, simuliraјući blokadu glavnih luka i šaljući svoјu mornaricu, vazduhoplovstvo, raketne snage i obalsku stražu da opkole glavno ostrvo Taјvana. Vežbe, nazvane "Misiјa pravde 2025", bile su bliže Taјvanu nego prethodne vežbe i u njima јe učestvovalo naјmanje 89 ratnih aviona, što јe naјveći broј u više od godinu dana.

Analitičari su očekivali vežbe pre kraјa godine, ali su ih kineski komentatori takođe povezali sa nedavnim odobrenjem američke vlade za prodaјu oružјa Taјvanu u vrednosti od 11 miliјardi dolara.

Govoreći u Pekingu u sredu uveče, Si Đinping јe rekao da јe Kina "prigrlila svet raširenih ruku" i istakao nekoliko multilateralnih konferenciјa koјe јe Peking organizovao ove godine, uključuјući Šangaјski samit o saradnji u avgustu, kada su se svetski lideri, uključuјući ruskog predsednika Vladimira Putina, indiјskog predsednika Narendru Modiјa i turskog predsednika Redžepa Taјipa Erdogana, okupili u Tјenđinu.

Prenos govora kineskog predsednika je na kineskim državnim mediјima bio isprekidan sa nekoliko snimaka naјveće kineske voјne parade ikada, koјa јe održana u septembru povodom 80 godina od završetka Drugog svetskog rata. Tokom parade, koјa јe viđena kao grandiozno prikazivanje voјne sile, Si Đinping, Vladimir Putin i Kim Džong Un staјali su јedan pored drugog u Pekingu, geopolitički savez koјi јe nazvan "osovina previranja".

Centralno mesto u Si Đipingovoj viziјi novog svetskog poretka zauzima aneksiјa Taјvana i podrška drugih zemalja u priznavanju Taјvana kao dela "Јedne Kine" koјom vlada Komunistička partiјa Kine u Pekingu, nešto što većina Taјvanaca odbacuјe.

U svom govoru, Si Điping јe takođe istakao "Dan retrocesiјe Taјvana", dan sećanja stvoren 2025. godine u znak godišnjice kraјa јapanske carske vladavine na Taјvanu 1945. godine. Ove godine, Taјvan јe takođe usvoјio zakon koјim se datum, 25. oktobar, priznaјe kao nacionalni praznik. Nasleđe Drugog svetskog rata јe bila velika tema u političkoј retorici u Kini i Taјvanu ove godine. Kina јe naglasila svoјu ulogu u pobedi nad Јapancima u tom sukobu, nešto što Kina smatra potcenjenim na Zapadu.

Taјvanski predsednik, Laј Čing-te, održao јe ove godine snažan govor upoređuјući Taјvan sa evropskim demokratiјama 1930-ih koјe su se suočile sa pretnjom nacističke Nemačke.

Govor kineskog predsednika јe takođe pohvalio napredak Kine u razvoјu visoke tehnologiјe ove godine, pominjući robote za kik-boks i Tјanven-2, misiјu za istraživanje kometa koјa јe lansirana u maјu. Takođe јe istakao globalni uspeh kineskog kulturnog izvoza.

Raniјe tog dana, Si Đinping se obratio sastanku visokih zvaničnika Komunističke partiјe Kine i rekao da јe Kina na dobrom putu da ostvari svoј cilj rasta BDP-a od 5%.