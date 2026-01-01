Slušaj vest

Vlasti Finske i Estonije su započele istragu oštećenja podvodnog telekomunikacionog kabla u Finskom zalivu, između glavnih gradova dve zemlje.

Finske vlasti su saopštile da su zaplenile i pregledale brod za koji se sumnja da je prouzrokovao oštećenja kabla, pošto je plovilo otkriveno u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Finske.

Kabl, koji je oštećen u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Estonije, pripada dobavljaču telekomunikacionih usluga Elisa i važi za ključnu podvodnu infrastrukturu, saopštila je policija.

Finski predsednik Aleksander Stub napisao je na mreži Iks da je Finska "spremna za bezbednosne izazove različitih vrsta, na koje reaguje kad je potrebno".