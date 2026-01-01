Slušaj vest

Vlasti Finske i Estonije su započele istragu oštećenja podvodnog telekomunikacionog kabla u Finskom zalivu, između glavnih gradova dve zemlje.

Finske vlasti su saopštile da su zaplenile i pregledale brod za koji se sumnja da je prouzrokovao oštećenja kabla, pošto je plovilo otkriveno u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Finske.

Kabl, koji je oštećen u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Estonije, pripada dobavljaču telekomunikacionih usluga Elisa i važi za ključnu podvodnu infrastrukturu, saopštila je policija.

Finski predsednik Aleksander Stub napisao je na mreži Iks da je Finska "spremna za bezbednosne izazove različitih vrsta, na koje reaguje kad je potrebno".

Vlasti Estonije sarađuju sa Fincima kako bi odlučile da li treba da pokrenu zaseban krivični postupak ili da nastave sa zajedničkim procesuiranjem.

Ne propustitePlanetaDOGODIĆE SE NEIZBEŽNO: Predsednik Si Đinping se zakleo da će ponovo UJEDINITI Kinu i Tajvan!
si đinping.jpg
PlanetaOVO SU DOGAĐAJI KOJI SU OBELEŽILI 2025. GODINU: Trampova dominacija, rusko napredovanje u Ukrajini, kriza u Nemačkoj i Francuskoj, trgovinski rat...
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
PlanetaNovogodišnja poruka za 2026. godinu predsednika Kine, Si Đinpinga
Si Đinping
PlanetaNOVA GODINA JE VEĆ STIGLA U OVAJ DEO SVETA! Prvi su je dočekali Samoa i Kiribati, a onda je usledio SPEKTAKL na Novom Zelandu i u Australiji (FOTO, VIDEO)
Sidnej