Ruski predsednik Vladimir Putin uputio je novogodišnju čestitku građanima Rusije, izrazivši uverenje da će Rusija ostvariti sve svoje ciljeve.

''Oslanjamo se na sopstvene snage, na one koji su nam bliski i dragi, a uvek smo spremni da pružimo oslonac'', rekao je Putin u obraćanju, prenosi agencija RIA.

Putin se obratio ruskim vojnicima da Rusija veruje u pobedu u ratu u Ukrajini.

''Milioni ljudi širom Rusije, uveravam vas, su sa vama u novogodišnjoj noći. Saosećaju sa vama, nadaju vam se. Ujedinjeni smo u našoj iskrenoj, nesebičnoj i predanoj ljubavi prema Rusiji'', rekao je Putin.

Putinov govor trajao je oko tri minuta, a tradicionalno se emituje u svim regionima, pre ponoći po lokalnom vremenu, a do sada emitovan je na Kamčatki i u Čukotskoj oblasti, čiji su stanovnici već dočekali Novu godinu.

Govor je snimljen u Kremlju, čije se zidine vide u pozadini snimka.

Putin nije spomenuo pregovore sa SAD o okončanju rata u Ukrajini niti je izrazio nadu u mir.