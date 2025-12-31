Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin uputio je novogodišnju čestitku građanima Rusije, izrazivši uverenje da će Rusija ostvariti sve svoje ciljeve.

''Oslanjamo se na sopstvene snage, na one koji su nam bliski i dragi, a uvek smo spremni da pružimo oslonac'', rekao je Putin u obraćanju, prenosi agencija RIA.

Putin se obratio ruskim vojnicima da Rusija veruje u pobedu u ratu u Ukrajini.

''Milioni ljudi širom Rusije, uveravam vas, su sa vama u novogodišnjoj noći. Saosećaju sa vama, nadaju vam se. Ujedinjeni smo u našoj iskrenoj, nesebičnoj i predanoj ljubavi prema Rusiji'', rekao je Putin.

Putinov govor trajao je oko tri minuta, a tradicionalno se emituje u svim regionima, pre ponoći po lokalnom vremenu, a do sada emitovan je na Kamčatki i u Čukotskoj oblasti, čiji su stanovnici već dočekali Novu godinu.

Govor je snimljen u Kremlju, čije se zidine vide u pozadini snimka.

Putin nije spomenuo pregovore sa SAD o okončanju rata u Ukrajini niti je izrazio nadu u mir.

Kurir.rs/RIA Novosti

