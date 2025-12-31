SAD I IZRAEL POSTAVILI ULTIMATUM HAMASU: Ima dva meseca da se RAZORUŽA!
Izrael i Sjedinjene Američke Države daće Hamasu rok od dva meseca da se razoruža.
Kako saznaje Izrael hajom (Israel Hayom), to je dogovoreno tokom noćnog sastanka premijera Benjamina Netanjahua i američkog predsednika Donalda Trampa u Mar-a-Lagu u Majamiju.
Istovremeno, stručni timovi obe zemlje rade na uspostavljanju jasnih, međusobno dogovorenih kriterijuma koji bi definisali šta bi u praksi predstavljalo razoružavanje Hamasa.
Izraelski zvaničnici zabrinuti su da će Hamas pokušati da zadrži većinu oružja i vojnih kapaciteta koje sada poseduje.
Izrael i SAD saglasni su da bi takav scenario bio neprihvatljiv. Takođe je dogovoreno da bi razoružavanje Hamasa i demilitarizacija Pojasa Gaze uključivali i uništavanje njegove podzemne mreže tunela.
Ako se Hamas ne razoruža, što se u Izraelu očekuje, odgovornost za naredne korake vratila bi se Izraelu i Izraelskim odbrambenim snagama (IDF).
Kurir.rs/Izrael hajom/Agencije