Slušaj vest

Izrael i Sjedinjene Američke Države daće Hamasu rok od dva meseca da se razoruža.

Kako saznaje Izrael hajom (Israel Hayom), to je dogovoreno tokom noćnog sastanka premijera Benjamina Netanjahua i američkog predsednika Donalda Trampa u Mar-a-Lagu u Majamiju.

Istovremeno, stručni timovi obe zemlje rade na uspostavljanju jasnih, međusobno dogovorenih kriterijuma koji bi definisali šta bi u praksi predstavljalo razoružavanje Hamasa.

Izraelski zvaničnici zabrinuti su da će Hamas pokušati da zadrži većinu oružja i vojnih kapaciteta koje sada poseduje.

Izrael i SAD saglasni su da bi takav scenario bio neprihvatljiv. Takođe je dogovoreno da bi razoružavanje Hamasa i demilitarizacija Pojasa Gaze uključivali i uništavanje njegove podzemne mreže tunela.

Ako se Hamas ne razoruža, što se u Izraelu očekuje, odgovornost za naredne korake vratila bi se Izraelu i Izraelskim odbrambenim snagama (IDF).