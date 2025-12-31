Slušaj vest

Izrael i Sjedinjene Američke Države daće Hamasu rok od dva meseca da se razoruža.

Kako saznaje Izrael hajom (Israel Hayom), to je dogovoreno tokom noćnog sastanka premijera Benjamina Netanjahua i američkog predsednika Donalda Trampa u Mar-a-Lagu u Majamiju.

Istovremeno, stručni timovi obe zemlje rade na uspostavljanju jasnih, međusobno dogovorenih kriterijuma koji bi definisali šta bi u praksi predstavljalo razoružavanje Hamasa.

Izraelski zvaničnici zabrinuti su da će Hamas pokušati da zadrži većinu oružja i vojnih kapaciteta koje sada poseduje.

Izrael i SAD saglasni su da bi takav scenario bio neprihvatljiv. Takođe je dogovoreno da bi razoružavanje Hamasa i demilitarizacija Pojasa Gaze uključivali i uništavanje njegove podzemne mreže tunela.

Ako se Hamas ne razoruža, što se u Izraelu očekuje, odgovornost za naredne korake vratila bi se Izraelu i Izraelskim odbrambenim snagama (IDF).

Kurir.rs/Izrael hajom/Agencije

Ne propustitePlanetaTRAMP NAKON SASTANKA SA NETANJAHUOM: Moguć novi napad na Iran ako nastavi nuklearni program, Hamas će "platiti pakleno" ako se naoruža (FOTO, VIDEO)
Benjamin Netanjahu Donald Tramp
PlanetaOTIŠAO ZELENSKI, STIŽE NETANJAHU! Tramp dočekuje izraelskog premijera na Floridi, razgovaraće o narednim fazama prekida vatre u Pojasu Gaze, ali i IRANU (FOTO)
x03 AP Chip Somodevilla.jpg
PlanetaHAMAS BIRA NOVOG LIDERA: "Proces će biti sproveden u skladu sa pravilima pokreta", ima nekoliko kandidata
Jahja Sinvar
Planeta"REAGOVAĆEMO"! NETANJAHU KAŽE DA JE HAMAS PREKRŠIO PRIMIRJE Izraelski vojnik ranjen u Gazi, Palestinci tvrde da je eksplozija posledica neeksplodirane municije
hamas-2 copy.jpg
PlanetaUOČI SUSRETA TRAMPA I NETANJAHUA: Vitkof danas u Majamiju sa zvaničnicima Katara, Egipta i Turske o Gazi
Izrael očekuje dolazak američkog izaslanika Stiva Vitkofa