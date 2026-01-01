Slušaj vest

Želje su žive, velike, male, realne ili ne. Obično ih većina nas izgovara u ponoć, kada stara godina odlazi, a nova stiže. U svakoj tradiciji sveta želje nose poseban osećaj čarolije i pretvaraju novogodišnju noć u proslavu, radost i nadu za bolju godinu koja nas čeka.

Želju možemo zadržati za sebe, izgovoriti glasno ili podeliti sa nekim ko nam je drag. Možemo je napisati na papiru, a možemo i simbolično otvoriti vrata kako bismo ispratili staru godinu i napravili mesto novoj (običaj u Irskoj).

U većini kultura sveta, kada sat otkuca ponoć, poljubac u ponoć, po verovanjima i tradicijama, donosi sreću.

Tradicionalni rituali vezani za želje u ponoć

Španija i Latinska Amerika: Pojede se zrno grožđa sa svakim udarom sata u ponoć, uz po jednu želju za svaki mesec predstojeće godine.

Danska: Razbijaju se tanjiri na kućnom pragu prijatelja i komšija, jer se veruje da ovaj običaj donosi sreću.

Grčka: Razbijanje nara na vratima doma simbolizuje želju za obiljem i blagostanjem u domu i za sve ukućane. Nar u grčkoj mitologiji predstavlja bogatstvo i plodnost zbog svojih semenki. Grci takođe ukrašavaju i brodove kao deo pomorske tradicije.

Turska: Novogodišnje veče je vreme okupljanja porodice u radosnoj atmosferi. Turci vole simbolične igre na sreću koje proslavi daju zabavni karakter.

Nemačka: Božićni i novogodišnji vašari sa slatkim poslasticama stvaraju bajkovitu atmosferu, sa mirisima kuvanog vina i sveže pečenih poslastica, čineći ih nezaboravnim iskustvom za sve generacije.

Jermenija i Rusija: Ljudi svoje želje pišu na papir, papir zapale, a pepeo stavljaju u piće kada sat otkuca ponoć.

Centralna i Južna Amerika: Nošenje šarenog donjeg veša za Novu godinu simbolizuje sreću i prosperitet, ali i veseli duh i koloritnu kulturu regiona. Boje donjeg veša imaju posebna značenja: crvena za ljubav, žuta za novac, zelena za zdravlje. Ovaj običaj donosi radost i pokazuje nadu i pozitivnost, koji su ključni aspekti dočeka Nove godine.