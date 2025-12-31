Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio citirao je lik Vita Korelonea iz filma "Kum" tokom februarskih pregovora sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom, preneo je danas Njujork tajms.

Tokom sastanka u Rijadu na kojem su razgovarali o pokretanju američko-ruskih odnosa, Rubio je sedeo za stolom sa Lavrovom i pomoćnikom ruskog predsednika Jurijem Ušakovom, i pokušao da probije led citatom it čuvenog filma, iz scene kada mafijaški bos Korleone, kojeg igra Marlon Brando, podučava sina Majkla, kojeg igra Al Paćino, kako da postupa sa ostalim mafijaškim porodicama.

Foto: Printskrin

- Celog života pokušavam da ne budem neoprezan. Žena i deca smeju biti neoprezni, ali ne i muškarci - citat je koji je upotrebio Rubio, i dodao da "nuklearne sile moraju da razgovaraju".

Citat je nasmejao Lavrova, koji je poznat kao veoma ozbiljan pregovarač.

Rubio i Lavrov razgovarali su više puta tokom 2025, a tokom sastanka u februaru razgovarali su o ponovnom pokretanju odnosa dve zemlje i početku pregovora o okončanju rata u Ukrajini.