Ukrajinski predsdenik Volodimir Zelenski čestitao je Ukrajincima novogodišnje praznike, ističući da je 2025. obeležena posvećenošću, otpornošću i svakodnevnim radom Ukrajinaca.

Zelenski je na svom nalogu na Fejsbuku napisao da je 2025. ''omogućena'' zahvaljujući ukrajinskim vojnicima.

''Krećemo napred zajedno sa onim što nas drži, iskustvom i sećanjem, maternjim jezikom, nadom i verom. Sa sobom nosimo sposobnost saradnje i čovečnost. Ono što, uprkos svemu, imamo. Verujemo u mir, borimo se za njega i radimo na njemu'', naveo je Zelenski.

On je uz čestitku objavio i fotografiju na kojoj se vide on i njegova supruga Olena, uz novogodišnju jelku u pozadini.

Kurir.rs/Agencije

