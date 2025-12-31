Slušaj vest

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) u tajnosti je obučavala Ukrajinu za napade na ključne delove ruske naftne infrastrukture i njenu takozvanu flotu tankera u senci, koja Moskvi služi za zaobilaženje međunarodnih sankcija.

Iako je zvanični Vašington pod administracijom Donalda Trampa zvanično povukao podršku ratnim naporima Kijeva, američki obaveštajni i vojni zvaničnici nastavili su da pronalaze načine kako da potkopaju ratnu mašineriju Vladimira Putina, otkrili su zvaničnici, prenosi The Telegraph

Precizni udari

Od juna, uz Trampov blagoslov, CIA je tajno dostavljala specifične obaveštajne podatke kako bi ojačala ukrajinsku vazšnu ofenzivu na ruske rafinerije nafte. Ovaj potez usledio je zbog rastuće Trampove frustracije Putinovom nespremnošću na pregovore dok su ruske snage pojačavale napade na ukrajinske gradove.

Prema novom planu koji su osmislili CIA i američka vojska, kampanja je usmerena na novootkrivenu Ahilovu petu rafinerija. Stručnjak CIA identifikovao je ključni spojni uređaj koji je toliko teško zameniti da bi njegovo uništenje moglo da zatvori postrojenje na više nedelja.

Napadi su postali toliko uspešni da je prerada nafte u Rusiji u nekim danima smanjena za čak petinu, što je dovelo do pada izvoza i nestašice goriva u zemlji, a ekonomija je, prema procenama američkih obaveštajaca, dnevno gubilo oko 75 miliona dolara.

Podele u Beloj kući

Izvori navode kako je Tramp pohvalio napade jer su mu dali pregovaračku polugu i mogućnost poricanja dok je Putin nastavljao da opstruiše pregovore. Ipak, put do ove saradnje nije bio jednostavan. Pod uticajem skeptika prema Ukrajini u Beloj kući, predvođenih potpredsednikom Džej Di Vensom, Tramp je u martu zamrzao vojnu pomoć, što je dovelo i do obustave razmene obaveštajnih podataka.

Dnevnik The New York Times, pozivajući se na zvaničnike, piše da je CIA snažno lobirala da se agenciji dopusti nastavak deljenja ključnih informacija s Kijevom. Krajem novembra, Ukrajina je pokrenula i pomorsku kampanju protiv moskovske flote u senci, tajne mreže stotina brodova koji prevoze sankcionisnu naftu kako bi održali rusku ekonomiju.

Kijev je počeo da koristi svoje pomorske dronove dugog dometa, napunjene eksplozivom, kako bi probijao trupove tankera, otvarajući tako novi front u ratu. Cilj je bio da se preseče najveći izvor finansiranja Rusije i ojača vlastita pregovaračka poziciju na mirovnim pregovorima pod vođstvom SAD.

Kritična greška

Prema američkim i ukrajinskim zvaničnicima, CIA je dobila ovlašćenje da pomaže ukrajinskoj vojsci u tim naporima, uprkos riziku od besne reakcije Putinovog režima. Izveštaj navodi i raspad američko-ukrajinskog saveza tokom protekle godine.

Zvaničnici tvrde da su, dok je Tramp pokušavao da posreduje oko pregovora, različite frakcije u Beloj kući i Pentagonu gurale predsednika i njegove saradnike na donošeje nedoslednih odluka.

To uključuje i uskraćivanje slannja municije od strane Ministarstva rata, na čelu s Pitom Hegsetom, što je Ukrajinu koštalo mnogo života na frontu.

Kritična greška, prema diplomatama, bila je Trampovo precenjivanje vlastitog odnosa s Putinom i sposobnost da ga prisili na ozbiljne pregovore. Tramp se hvaliao kako može da osigura kraj rata za "24 sata", po povratku u Belu kuću.