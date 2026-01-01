Slušaj vest

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani položiće zakletvu tačno u ponoć, čime zvanično počinje njegov četvorogodišnji mandat.

Prema zakonu države Njujork, mandat gradonačelnika počinje 1. januara posle izbora, a kako bi se izbegle bilo kakve nedoumice oko toga ko upravlja gradom, ustalila se praksa ponoćne zakletve.

Mamdani je za tu priliku izabrao nekadašnju metro-stanicu "Old siti hol", zatvorenu sredinom prošlog veka i dostupnu javnosti samo nekoliko puta godišnje. Njegov tranzicioni tim navodi da lokacija simbolizuje "posvećenost radnim ljudima koji svakodnevno održavaju grad".

Pored formalne ponoćne ceremonije, popodne je planirana i velika javna inauguracija ispred Gradske kuće, uz muzički i govorni program, kojem će prisustvovati oko 4.000 zvanica, dok će desetine hiljada građana moći da prate prenos uživo na posebno organizovanim lokacijama duž Brodveja.

Foto: Printscreen

Socijalistička platforma i rekordna podrška

Mamdani, 34-godišnji bivši poslanik u državnom parlamentu i deklarisani demokratski socijalista, u kampanji je obećavao zamrzavanje kirija, besplatan autobuski prevoz i brigu o deci, stavljajući u prvi plan pitanja troškova života i dostupnosti osnovnih usluga. Na izborima je osvojio 50 odsto glasova, uz rekordnu izlaznost, ubedljivo pobedivši bivšeg guvernera Endrua Kuoma, koji je nastupio kao nezavisni kandidat, i republikanca Kertisa Slivu.

Zakletvu će Mamdaniju položiti državna tužiteljka Njujorka Letiša Džejms, što se u američkoj javnosti tumači kao politička poruka. Tokom prve administracije predsednika Amerike Donalda Trampa, Džejms je vodila istrage protiv njegovih poslovnih aktivnosti u Njujorku, dok je u drugom mandatu Trampova administracija optužuje za finansijske nepravilnosti.

Profesor političkih nauka sa Univerziteta u Sirakuzi Grant Riher ocenio je da ovaj izbor šalje signal da će Mamdani "biti nezavisan od predsednika".

1/23 Vidi galeriju Zohran Mamdani, kandidat Demokratske partije za gradonačelnika Njujorka Foto: Heather Khalifa/FR172147 AP, Julia Demaree Nikhinson/AP, Seth Wenig/AP

Inauguracija "nove ere"

Mamdani, rođen u Ugandi, postaće prvi muslimanski gradonačelnik Njujorka. Iako je bio oštar kritičar Trampa, posebno po pitanjima imigracije, u više navrata je poručio da razlike sa Belom kućom neće sprečiti institucionalnu saradnju kada je to u interesu grada.

U programu javne inauguracije učestvovaće i senator Berni Sanders, koga Mamdani navodi kao svoju političku inspiraciju, kao i kongresmenka Aleksandria Okasio Kortez.

Za tranziciju vlasti i inauguracione događaje Mamdani je prikupio 2,6 miliona dolara od skoro 30.000 donatora, što je, prema zvaničnim podacima, najveći iznos za jednog gradonačelnika u ovom veku.

Nakon stupanja na dužnost, Mamdani će se iz jednosobnog stana u četvrti Astorija, koji je bio obuhvaćen gradskim sistemom kontrole kirija, preseliti u Grejsi Menšn, zvaničnu rezidenciju gradonačelnika Njujorka na Menhetnu.