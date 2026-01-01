Slušaj vest

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani položiće zakletvu tačno u ponoć, čime zvanično počinje njegov četvorogodišnji mandat.

Prema zakonu države Njujork, mandat gradonačelnika počinje 1. januara posle izbora, a kako bi se izbegle bilo kakve nedoumice oko toga ko upravlja gradom, ustalila se praksa ponoćne zakletve.

Mamdani je za tu priliku izabrao nekadašnju metro-stanicu "Old siti hol", zatvorenu sredinom prošlog veka i dostupnu javnosti samo nekoliko puta godišnje. Njegov tranzicioni tim navodi da lokacija simbolizuje "posvećenost radnim ljudima koji svakodnevno održavaju grad".

Pored formalne ponoćne ceremonije, popodne je planirana i velika javna inauguracija ispred Gradske kuće, uz muzički i govorni program, kojem će prisustvovati oko 4.000 zvanica, dok će desetine hiljada građana moći da prate prenos uživo na posebno organizovanim lokacijama duž Brodveja.

Donald Tramp i Zohran Mamdani
Foto: Printscreen

Socijalistička platforma i rekordna podrška

Mamdani, 34-godišnji bivši poslanik u državnom parlamentu i deklarisani demokratski socijalista, u kampanji je obećavao zamrzavanje kirija, besplatan autobuski prevoz i brigu o deci, stavljajući u prvi plan pitanja troškova života i dostupnosti osnovnih usluga. Na izborima je osvojio 50 odsto glasova, uz rekordnu izlaznost, ubedljivo pobedivši bivšeg guvernera Endrua Kuoma, koji je nastupio kao nezavisni kandidat, i republikanca Kertisa Slivu.

Zakletvu će Mamdaniju položiti državna tužiteljka Njujorka Letiša Džejms, što se u američkoj javnosti tumači kao politička poruka. Tokom prve administracije predsednika Amerike Donalda Trampa, Džejms je vodila istrage protiv njegovih poslovnih aktivnosti u Njujorku, dok je u drugom mandatu Trampova administracija optužuje za finansijske nepravilnosti.

Profesor političkih nauka sa Univerziteta u Sirakuzi Grant Riher ocenio je da ovaj izbor šalje signal da će Mamdani "biti nezavisan od predsednika".

Zohran Mamdani, kandidat Demokratske partije za gradonačelnika Njujorka Foto: Heather Khalifa/FR172147 AP, Julia Demaree Nikhinson/AP, Seth Wenig/AP

Inauguracija "nove ere"

Mamdani, rođen u Ugandi, postaće prvi muslimanski gradonačelnik Njujorka. Iako je bio oštar kritičar Trampa, posebno po pitanjima imigracije, u više navrata je poručio da razlike sa Belom kućom neće sprečiti institucionalnu saradnju kada je to u interesu grada.

U programu javne inauguracije učestvovaće i senator Berni Sanders, koga Mamdani navodi kao svoju političku inspiraciju, kao i kongresmenka Aleksandria Okasio Kortez.

Za tranziciju vlasti i inauguracione događaje Mamdani je prikupio 2,6 miliona dolara od skoro 30.000 donatora, što je, prema zvaničnim podacima, najveći iznos za jednog gradonačelnika u ovom veku.

Nakon stupanja na dužnost, Mamdani će se iz jednosobnog stana u četvrti Astorija, koji je bio obuhvaćen gradskim sistemom kontrole kirija, preseliti u Grejsi Menšn, zvaničnu rezidenciju gradonačelnika Njujorka na Menhetnu.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaTRAMP UBLAŽIO TON U POGLEDU FEDERALNE POMOĆI NJUJORKU: Sada da vidimo kako će komunista proći, pomoći ćemo im malo
x01 EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg
Planeta"SUPROTSTAVIĆEMO SE TRAMPU": Gradonačelnik Njujorka najavio povećanje poreza za najbogatije građane
Mira Nair i Zohran Mamdani slave pobedu
PlanetaMOŽE LI ZOHRAN MAMDANI DA BUDE PREDSEDNIK AMERIKE? Muslimanski gradonačelnik Njujorka OPASAN PO TRAMPA, izveo ono što Hilari, Bajden i Kamala nisu umeli (FOTO)
Zohran Mamdani
PlanetaNJUJORŠKI MUSLIMANI PROSLAVILI POBEDU GRADONAČELNIKA MAMDANIJA: Dolazi naše vreme! (VIDEO)
Njujork muslimani slave pobedu Zohrana Mamdanija
PlanetaTRAMP DOŽIVEO JOŠ DVA IZBORNA UDARCA! Pored pobede "komuniste" Mamdanija u Njujorku demokrate osvojile dva guvernerske funkcije, trijumf žene iz CIA (FOTO)
Donald Tramp
Planeta"DONALDE, ZNAM DA GLEDAŠ, POJAČAJ TON"! Prvi muslimanski gradonačelnik Njujorka proziva predsednika SAD, dok gomila viče "MAŠALA" ovo je ODGOVOR Trampa (VIDEO)
Zohran Mamdani Donald Tramp