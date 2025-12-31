Slušaj vest

Američki list Njujork tajms otkrio je kakav je komentar imao predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp, dok je gledao vojnu paradu na Crvenom trgu povodom Dana pobede 9. maja.

"Izgledaju nepobedivo", rekao je predsednik SAD Donald Tramp svojim saradnicima, objavljeno je u tekstu "Njujork tajmsa" u kojem je objašnjen raspad američko-ukrajinskog partnerstva.

Tramp je bio oduševljen onim što je Rusija prikazala za 80. godišnjicu pobede nad nacizmom u Drugom svetskom ratu.

Ovako je to ranije izgledalo: Svečani defile na Crvenom trgu, učestvovalo više od 9.000 vojnika

Međutim, bilo je i onih koji su na strani kijevskog režima.

"Tri nedelje kasnije, nakon što je Ukrajina izvela tajnu operaciju dronovima unutar Rusije, gospodin (Vladimir) Zelenski je u Belu kuću poslao čitav niz saradnika sa sopstvenom porukom pobede: 'Ne gubimo. Mi pobeđujemo'", objavio je američki list.

Ranije je Jurij Ušakov saopštio da su predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp, preko svojih saradnika, razmenili čestitke povodom Dana pobede.