"RUSI IZGLEDAJU NEPOBEDIVO": Tramp bio impresioniran dok je gledao vojnu paradu na Crvenom trgu
Američki list Njujork tajms otkrio je kakav je komentar imao predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp, dok je gledao vojnu paradu na Crvenom trgu povodom Dana pobede 9. maja.
"Izgledaju nepobedivo", rekao je predsednik SAD Donald Tramp svojim saradnicima, objavljeno je u tekstu "Njujork tajmsa" u kojem je objašnjen raspad američko-ukrajinskog partnerstva.
Tramp je bio oduševljen onim što je Rusija prikazala za 80. godišnjicu pobede nad nacizmom u Drugom svetskom ratu.
Međutim, bilo je i onih koji su na strani kijevskog režima.
"Tri nedelje kasnije, nakon što je Ukrajina izvela tajnu operaciju dronovima unutar Rusije, gospodin (Vladimir) Zelenski je u Belu kuću poslao čitav niz saradnika sa sopstvenom porukom pobede: 'Ne gubimo. Mi pobeđujemo'", objavio je američki list.
Ranije je Jurij Ušakov saopštio da su predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp, preko svojih saradnika, razmenili čestitke povodom Dana pobede.
Kurir.rs/Njujork tajms