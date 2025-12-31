Razmatrani su dalji koraci u evropskom mirovnom procesu, uključujući jačanje bezbednosnih garancija i razvoj efikasnih mehanizama za sprečavanje sukoba.
Planeta
VITKOF: SAD i Evropa razgovarali o podršci Ukrajini posle sukoba
Američki zvaničnici Stiv Vitkof, Marko Rubio i Džared Kušner održali su telefonski razgovor sa savetnicima za nacionalnu bezbednost evropskih zemalja i Rustemom Umerovom, sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine.
Kako je saopštio specijalni izaslanik Trampa - Stiv Vitkof, razgovor je bio produktivan.
Prema njegovim rečima razmatrani su dalji koraci u evropskom mirovnom procesu, uključujući jačanje bezbednosnih garancija i razvoj efikasnih mehanizama za sprečavanje sukoba, "kako bi se pomoglo okončanje sukoba i sprečilo njegovo obnavljanje".
Vitkof je naveo i da su predstavnici EU i SAD razmatrali i paket mera podrške "prosperitetu" postkonfliktne Ukrajine.
Kurir.rs/Agencije
