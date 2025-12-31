Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će na opštim izborima 2026. tražiti mandat od Mađara da sačuva Mađarsku van evropskog rata.

"Tražim od naroda ovlašćenje da me ojača u održavanju Mađarske izvan evropskog ratnog saveza", izjavio je Orban za kanal M1, naglašavajući da glasanje koje se očekuje u aprilu treba da razjasni da li će Mađarska pristupiti Koaliciji voljnih koja podržava rat ili će ostati neutralna, prenosi MTI.

On je rekao da se "pred našim očima oblikuje drugi svet" i da ljudi žele da izgrade put ka najsigurnijoj budućnosti.

"Ako ostanemo po strani, možemo da održavamo ekonomiju u mirnodopsko vreme, alternativa je ratna ekonomija", upozorio je Orban, tvrdeći da bi to značilo da će mađarski novac biti poslat u Brisel, zatim u Ukrajinu i osiromašenje Mađarske.

Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

"Uvek sam bio optimista, i sada to jesam. Znamo šta tražimo i šta ćemo učiniti sa moći koja nam je poverena", rekao je on, ocenjujući izbor "egzistencijalnim".

Stabilnost Mađarske, istakao je, počiva na dva stuba - ekonomskom sistemu zasnovanom na radu i društvu orijentisanom na porodicu, koji se razlikuju od briselskog modela.

Orban je odbacio pozive na radikalne promene u upravljanju.

"Mađarska se zalaže za suverenitet, porodičnu politiku i ekonomiju zasnovanu na zaslugama, a ne za migraciju, rodnu ideologiju ili podređivanje Briselu", istakao je mađarski premijer.