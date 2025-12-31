Slušaj vest

Muškarac (63) umro je u Rimu, tokom pripreme za Novu godinu, nakon što mu je u ruci eksplodirala ilegalno kupljena petarda.

Uprkos brzoj intervenciji hitne pomoći, povrede su bile smrtonosne.

Eksplozija se dogodila u sredu oko 17.30 časova. Na lice mesta odmah su stigli pripadnici hitne službe 118 i karabinjeri, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt. Prema prvim informacijama, muškarac je iskrvario nakon što mu je eksplozivna naprava raznela šaku i nanela teške povrede grudnog koša.

Reč je o Ionu Botnariju, državljaninu Moldavije, koji je, kako se navodi, pripremao vatromet za ponoć. Petarda, ručno pravljena i kupljena na crnom tržištu, aktivirala se dok ju je držao u ruci. U trenutku eksplozije bio je sam na ulici. Njegov sin je kasnije zatečen u posedovanju veće količine pirotehničkih sredstava, što dodatno pojačava sumnju u ilegalnu nabavku, prenosi Blic.

Ilegalna radionica u Frosinoneu

Istog popodneva, Finansijska policija provincije Frosinone otkrila je tajnu radionicu za proizvodnju i pakovanje ilegalnih petardi, smeštenu u privatnoj kući u kojoj je živela cela porodica. Tom prilikom zaplenjeno je više od 7.500 komada pirotehničkih sredstava različitih vrsta.

Sva zaplenjena sredstva bila su ručno izrađena, grube izrade i bez ikakvih bezbednosnih standarda. Policija je pronašla i hemikalije, barut i opremu korišćenu za izradu eksplozivnih naprava, koje su predstavljale ozbiljnu opasnost ne samo za ukućane, već i za čitavo naselje.