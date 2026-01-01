Slušaj vest

Nekoliko ljudi je poginulo, a više je povređeno posle eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, saopštila je policija.

Eksplozija se dogodila u 01.30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn, saopštila je policija za BBC.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gde se održavala proslava Nove godine.

Policija je saopštila da je uspostavljena telefonska linija za pomoć porodicama pogođenih.

Kran-Montana je luksuzni skijalište koji se nalazi u srcu Švajcarskih Alpa, otprilike dva sata od švajcarske prestonice Berna.

Kurir.rs/Telegraf/BBC

Ne propustitePlanetaEKSPLOZIJA KOD AERODROMA U ŽENEVI: Crni dim kulja ka nebu, obustavljen saobraćaj! VIDEO
screenshot-1.jpg
PlanetaOVO SELO MORA DA SE EVAKUIŠE NA 10 GODINA: 1947. ih potresla strašna eksplozija, a do danas se nisu oporavili! Evo o čemu se radi
selo.jpg