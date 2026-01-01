Slušaj vest

Nekoliko ljudi je poginulo, a više je povređeno posle eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Nezvanično, strahuje se da je više od deset osoba izgubilo život.

Eksplozija se dogodila u 01.30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn.

Sumnja se da je do požara došlo usled upotrebe pirotehnike tokom nastupa, ali ova informacija nije zvanično potvrđena.

U trenutku eksplozije u baru je bilo više od 100 gostiju.

Na lice mesta poslate su brojne ekipe Hitne pomoći, kao i spasilački helikopteri.

Prema prvim informacijama, u požaru je povređeno više desetina gostiju, od kojih mnogi imaju teške opekotine.

Švajcarski novinski list Blik je preneo da je požar možda izazvao vatromet tokom koncerta, dok je policija saopštila da je uzrok požara za sada nepoznat. Kran-Montana je luksuzno skijalište u švajcarskom regionu Vale, koje je popularno među turistima.