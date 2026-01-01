Slušaj vest

Više od 20 ljudi poginulo je u novogodišnjoj noći u napadu dronova Oružanih snaga Ukrajine na kafić i hotel u Hersonskoj oblasti, saopštio je gubernator regiona Vladimir Saldo.

"Tri bespilotne letelice udarile su u kafić i hotel na obali Crnog mora, u mestu Horli. Više od 50 ljudi je povređeno, a 24 osobe su poginule. Brojke se još preciziraju. Mnogi su živi izgoreli. Poginulo je i dete", napisao je Saldo na svom Telegramu.

Prema njegovim rečima, kijevski režim je ciljano spalio ljude: jedan od dronova bio je napunjen zapaljivom smešom.

"Ovo je zločin koji stoji u istom redu sa Odeskim Domom sindikata... Poseban cinizam ogleda se u tome što je udar izveden nakon rada izviđačkog drona – gotovo u trenutku otkucavanja novogodišnjih zvona", naglasio je Saldo.

Precizira se da je požar ugašen tek u ranim jutarnjim časovima. Trenutno lekari pokušavaju da spasu povređene, dodao je on.

Kako se ističe, dronovi ukrajinskih oružanih snaga i dalje lete nad mestom Horli i tako ometaju rad hitnih službi.

Portparol Istražnog komiteta Rusije Svetlana Petrenko, saopštila je da je pokrenut krivični postupak u vezi sa smrću civila u Hersonskoj oblasti.