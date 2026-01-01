Slušaj vest

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova okrivila je danas sponzore Kijeva za teroristički napad u Hersonskoj oblasti u kojem su poginule najmanje 24 osobe, dok je više od 50 povređeno.

Marija Zaharova je rekla da napad ukrajinskih snaga na hotel i kafić u Hersonskoj oblasti predstavlja posledicu "neonacističke mržnje" i "dehumanizacije", prenele su RIA Novosti.

"Optužujemo sve koji sponzorišu teroriste u Ukrajini za ovo! Optužujemo ih da ubijaju decu i uništavaju civile! Optužujemo ih da kvare ukrajinsku državnost koja se pretvorila u mašinu za ubijanje! Optužujemo ih", poručila je Zaharova.

U napadu ukrajinskih dronova na kafić i hotel u Hersonskoj oblasti tokom protekle noći ubijene su 24 osobe, saopštio je načelnik oblasti Vladimir Saldo.

Foto: Drustvene Mreže

"Tri drona su pogodila kafić i hotel na obali Crnog mora u Horliju. Više od 50 ljudi je povređeno, 24 osobe su poginule. Brojke se razjašnjavaju. Mnogi su živi spaljeni. Jedno dete je poginulo", napisao Saldo u objavi na Telegramu.

On je naveo da je kijevski režim namerno spaljivao ljude, kao i da je jedna od bespilotnih letelica koja je izvela napad nosila zapaljivu mešavinu.

Saldo je ukazao da je "posebno cinično to što je napad izvršen nakon što je prošao izviđački dron, skoro kada su zvona otkucala ponoć".

Prema njegovim rečima, požar je ugašen tek u ranim jutarnjim satima, kao i da je u toku rad spasilačkih i medicinskih ekipa na terenu.