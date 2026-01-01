Ulažu se napori da se spasi ono što je preostalo

Ulažu se napori da se spasi ono što je preostalo

Crkva na periferiji čuvenog amsterdamskog parka Vondelpark zapalila se jutros, pri čemu je srušena crkvena kula, prenosi britanski Telegraf.

Tokom požara, 150 godina stara crkva Vondelkerk potpuno je zahvaćena plamenom, prema izveštajima Lokmak Times & Travel i Tour World.

Požar je prijavljen oko 2:30 ujutru po lokalnom vremenu u staroj crkvi koja se nalazi na Vondelstratu u gradu.

Hitne službe su odmah stigle na lice mesta. Požar je najpre izbio na krovu crkve, a plamen se brzo proširio na celu zgradu.

Na društvenim mrežama pojavilo se nekoliko snimaka koji prikazuju razmere požara i kako je crkva u potpunosti zahvaćena plamenom.

Portparol vatrogasne službe izjavio je da se ulažu svi napori da se spasi ono što je još preostalo.

- Ali da, i dalje se vidi vetar, plamen, iskre koje lete. Trenutno se zaista fokusiramo na spasavanje onoga što je još u stanju da opstane. Ali sve se odvija veoma brzo - dodao je portparol.