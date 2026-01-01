Slušaj vest

Najmanje deset osoba je poginulo a više desetina je povređeno posle eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Eksplozija se dogodila u 01.30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn.

Sumnja se da je do požara došlo usled upotrebe pirotehnike tokom nastupa, ali ova informacija nije zvanično potvrđena.

Švajcarska policija je saopštila da se sumnja da je više desetina ljudi stradalo u požaru, a da je najmanje 100 povređeno.

Na konferenciji za novinare, Frederik Gisler, komandant kantonalne policije Valea, naveo je da je oko stotinu ljudi povređeno, većina ozbiljno, i da se pretpostavlja da je nekoliko desetina žrtava preminulo.

Predsedništvo Državnog saveta saopštilo je da se od 9 časova uvodi vanredno stanje.