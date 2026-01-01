Slušaj vest

Strahuje se da je na desetine ljudi stradalo u eksploziji u baru u skijalištu Krans-Montana u Švajcarskoj.

Ovu informaciju potvrdila je za "Blik" kantonalna policija.

Portparol snaga bezbednosti rekao je i da ima mnogo povređenih, a sumnja se da je pirotehnika izazvala ogromnu tragediju u novogodišnjoj noći u Švajcarskoj.

Selo Kran-Montana dočekalo je prvo jutro Nove godine potreseno tragičnim događajem, piše 24heures.ch.

Aktivnosti nadležnih organa su i dalje intenzivne u blizini mesta događaja i sportskog kompleksa Mubra, gde se nalazi vatrogasna kasarna i gde su se okupile spasilačke službe. Desetine ambulantnih vozila i dalje su stacionirane na licu mesta, a helikopteri nastavljaju letove - skoro sedam sati nakon početka tragedije, navodi portal.

"Slušali smo helikoptere celu noć"

Stanovnici Kran-Montane jutros su u šoku, dok je šira okolina bara zatvorena i obezbeđena policijskim trakama.

- Celu noć smo slušali helikoptere. Zbog vatrometa u prvi mah nismo shvatili šta se događa. A onda smo videli dim. Strašno je, mnogo mladih posećuje ovaj bar - rekao je jedan meštanin za 24heures.ch.

Žena koja živi nekoliko desetina metara od mesta tragedije, rekla je da je slavlje bilo u toku kad je čula za požar.

- Veče je bilo u punom jeku, kao svakog 31. decembra, muzika i šampanjac su tekli u potocima, slavili smo doček Nove godine s prijateljima, kada me je u panici pozvala moja 17-godišnja ćerka, koja je izašla sa prijateljem. Rekla mi je: "Mama, užasno je, izbio je požar. Ima mrtvih" - rekla je žena.

"Ljudi zatečeni"

Za samo nekoliko sekundi bezbrižnost je nestala, dodala je ona.

- Izašla sam na ulicu. Centralna ulica već je bila zatvorena. U daljini su se čule sirene rotacionih svetala. Oko mene ljudi zatečeni, zabrinuti, tihi - rekla je ona.

Prema izvorima sa lica mesta, porodice žrtava okupljene su u kongresnom centru.

Pristupi baru potpuno zatvoreni

Jutros oko 8 sati policija kantona Vale potpuno je blokirala prilaze baru. Oko objekta su postavljene metalne barijere. Na licu mesta je već radila forenzička policija, koja je unutar lokala vršila fotografisanje i prikupljanje dokaza.

Bar "Konstelacija" izuzetno je popularan i nalazi se u prizemlju i podrumu stambene zgrade u samom centru Kran-Montane. Posebno privlači mlađu populaciju. Tokom večeri i proslava, glavnina dešavanja odvija se u podrumskom prostoru, gde se okuplja većina noćnih posetilaca.

