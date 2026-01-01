Slušaj vest

Ruske trupe napale su energetska postrojenja koja se koriste za podršku ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Operativno-taktička avijacija, jurišne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija nanele su štetu energetskim objektima koji se koriste u interesima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa“, navodi se u izveštaju.

Ruske snage su takođe napale skladišta municije, fabrike za montažu bespilotnih letelica dugog dometa i privremena mesta za raspoređivanje ukrajinskih militanata, nacionalista i stranih plaćenika u 154 okruga, pojasnilo je odeljenje.

Prema pisanju ukrajinskih medija, eksplozije su se dogodile u Sumima, Lucku, Kovelju, Odesi i Kovelju u noći 1. januara.

Ukupno, od početka specijalne operacije, Oružane snage Ukrajine su izgubile 670 aviona, 283 helikoptera, 106.444 bespilotnih letelica, 641 sistem protivvazdušne odbrane, 26.826 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.634 borbena vozila sa višestrukim raketnim oružjem (VRV), 32.303 poljska artiljerijska oruđa i minobacača i 50.530 jedinica specijalnih vojnih vozila.

Kurir.rs/RIA Novosti

