Slušaj vest

Ruske obaveštajne agencije pronašle su datoteku o letačkoj misiji jednog od dronova koji su napali rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u noći 29. decembra, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

„Tokom specijalnog tehničkog pregleda jedinice navigacionog sistema jedne od ukrajinskih bespilotnih letelica, koja je pogođena u noći 29. decembra u vazdušnom prostoru Novgorodske oblasti, predstavnici ruskih specijalnih službi uspeli su da izdvoje datoteku letačke misije koja je u nju učitana“, navodi se u saopštenju odeljenja.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaOVO JE TAJNA PUTINOVA REZIDENCIJA NA KRIMU OD 100 MILIONA €? Na imanje oko bacio PREDSEDNIK UKRAJINE, Rusi mu oduzeli zemlju i sada je tu PRAVA PALATA! (VIDEO)
Vladimir Putin
Planeta"GADE JEDAN, MORAĆEŠ DA SE KRIJEŠ DO KRAJA BEZVREDNOG ŽIVOTA": Medvedev osuo paljbu po Zelenskom
Volodimir Zelenski
PlanetaTRAMP LJUT KAO RIS NAKON NAPADA NA PUTINA: Jedno je kad napadate jer vas napadaju, drugo je kad udarate na nečiju kuću! Zato nisam dao "Tomahavke"! (VIDEO)
ap-pablo-martinez-monsivais01.jpg
PlanetaDRONOVI KOJI SU LETELI KA PUTINOVOJ REZIDENCIJI OBORENI! Oglasilo se rusko ministarstvo, ovo su svi detalji o ukrajinskom napadu
dron Ukrajina.jpeg
Planeta"RUSIJA IZMISLILA PRIČU DA BI DALJE NAPADALA UKRAJINU I PODRIVALA MIROVNI PROCES": Sibiha izneo svoju verziju napada na Putinovu rezidenciju
Vladimir Putin.jpg
PlanetaKREMLJ O NAPADU NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Kijevski režim koristio dronove dugog dometa
Vladimir Putin rezidencija