OTKRIĆE RUSKIH OBAVEŠTAJACA: Ministarstvo odbrane otkrilo detalje navodnog napada na Putinovu rezidenciju
Ruske obaveštajne agencije pronašle su datoteku o letačkoj misiji jednog od dronova koji su napali rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u noći 29. decembra, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
„Tokom specijalnog tehničkog pregleda jedinice navigacionog sistema jedne od ukrajinskih bespilotnih letelica, koja je pogođena u noći 29. decembra u vazdušnom prostoru Novgorodske oblasti, predstavnici ruskih specijalnih službi uspeli su da izdvoje datoteku letačke misije koja je u nju učitana“, navodi se u saopštenju odeljenja.
