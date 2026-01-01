Slušaj vest

CIA je procenila da Ukrajina nije ciljala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u nedavnom napadu dronom na severu zemlje, čime je dovedena u pitanje tvrdnja ruskog lidera koju je u ponedeljak izneo američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom telefonskog razgovora, piše CNN.

Direktor CIA Džon Retklif obavestio je Trampa o toj proceni u sredu, potvrdili su američki zvaničnici.

Rusija je javno tvrdila da je Ukrajina pokušala da pogodi Putinovu kuću, a Tramp je tada novinarima rekao da mu je Putin to lično preneo.

Predsednik SAD opisao je situaciju kao veoma zabrinjavajuću i priznao da se oseća vrlo ljutito, iako je naveo da je moguće da tvrdnja nije tačna.

Kasnije je, nakon Retklifove informacije, Tramp zauzeo skeptičniji stav prema celom slučaju, podelivši na Truth Socialu članak New York Posta u kojem se ističe da se napad najverovatnije nije ni dogodio.

Evropska unija i drugi evropski zvaničnici posumnjali su u verodostojnost optužbe, nazivajući je "namernom distrakcijom" i pokušajem Putina da omete mirovne pregovore koje je vodio Tramp.

Moskva je istovremeno objavila da je Ukrajina navodno lansirala 91 dron ka Putinovoj rezidenciji u blizini Valdaja, pri čemu je više od polovine presretnuto nekoliko stotina kilometara dalje, a ostatak iznad Novgoroda između 3.00 i 8.30 ujutru po lokalnom vremenu.

Ministarstvo odbrane objavilo je mapu kretanja dronova i mesta gde su oboreni, ali nije detaljno objasnilo kako je utvrđeno da su ciljali Valdaj.

Navodni incident dogodio se usred intenzivnih pregovora koje Tramp i njegovi izaslanici vode u pokušaju da posreduju u okončanju rata u Ukrajini. Neki evropski zvaničnici tvrde da je Putinov navod pokušaj da prekine mirovne napore, a da pritom Tramp ne snosi krivicu, zaključuje CNN.