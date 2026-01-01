Slušaj vest

CIA je procenila da Ukrajina nije ciljala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u nedavnom napadu dronom na severu zemlje, čime je dovedena u pitanje tvrdnja ruskog lidera koju je u ponedeljak izneo američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom telefonskog razgovora, piše CNN.

Direktor CIA Džon Retklif obavestio je Trampa o toj proceni u sredu, potvrdili su američki zvaničnici.

Rusija je javno tvrdila da je Ukrajina pokušala da pogodi Putinovu kuću, a Tramp je tada novinarima rekao da mu je Putin to lično preneo.

Predsednik SAD opisao je situaciju kao veoma zabrinjavajuću i priznao da se oseća vrlo ljutito, iako je naveo da je moguće da tvrdnja nije tačna.

Kasnije je, nakon Retklifove informacije, Tramp zauzeo skeptičniji stav prema celom slučaju, podelivši na Truth Socialu članak New York Posta u kojem se ističe da se napad najverovatnije nije ni dogodio.

Evropska unija i drugi evropski zvaničnici posumnjali su u verodostojnost optužbe, nazivajući je "namernom distrakcijom" i pokušajem Putina da omete mirovne pregovore koje je vodio Tramp.

Vladimir Putin rezidencija
Foto: Printscreen YT/Aleksej Navaljni, Mikhail Metzel / Zuma Press / Profimedia

Moskva je istovremeno objavila da je Ukrajina navodno lansirala 91 dron ka Putinovoj rezidenciji u blizini Valdaja, pri čemu je više od polovine presretnuto nekoliko stotina kilometara dalje, a ostatak iznad Novgoroda između 3.00 i 8.30 ujutru po lokalnom vremenu.

Ministarstvo odbrane objavilo je mapu kretanja dronova i mesta gde su oboreni, ali nije detaljno objasnilo kako je utvrđeno da su ciljali Valdaj.

Navodni incident dogodio se usred intenzivnih pregovora koje Tramp i njegovi izaslanici vode u pokušaju da posreduju u okončanju rata u Ukrajini. Neki evropski zvaničnici tvrde da je Putinov navod pokušaj da prekine mirovne napore, a da pritom Tramp ne snosi krivicu, zaključuje CNN.

Kurir.rs/CNN

Ne propustitePlaneta"NEMA POTREBA ZA DOKAZIMA, A ZA OSTATKE DRONOVA..." Kremlj tvrdi da je navodni napad na Putinovu rezidenciju bio i "protiv Trampa", KINA PROTIV RUSKE ODMAZDE!
12302-ap-alexander-zemlianichenko.jpg
PlanetaLUKAŠENKO OTKRIO: Putinu su predlagali da "OREŠNIKOM" raznese rezidenciju Zelenskog!
132132132132.jpg
PlanetaOTKRIVENA NAJVEĆA PUTINOVA TAJNA? Pogledajte ove tri slike i procenite i sami, odali ga potpuno obični detalji! Zapanjujuće istraživanje o kom bruji svet (FOTO)
Vladimir Putin kancelarija tajna misterija
PlanetaPUTIN NA BOŽIĆNOJ LITURGIJI SA PORODICAMA VOJNIKA POGINULIH U UKRAJINI: Ruski predsednik ovog puta nije zatražio PREKID VATRE
collage123132.jpg
PlanetaMOSKOU TAJMS TVRDI: UKRAJINCI POKUŠALI NAPAD NA ZAVIDOVO! Dron uništen kod Putinove rezidencije, objavljen snimak (VIDEO)
putin.jpg
PlanetaPUTIN ODGOVARA NA GLASINE DA IMA VILU OD MILIJARDU EVRA! Ovo je pokušaj ispiranja mozga Rusima! (VIDEO)
lugj.jpg
PlanetaPUTIN POKAZAO UNUTRAŠNJOST SVOG DOMA: Palata vredna više od milijardu evra i soba za striptiz su prošlost! (FOTO/VIDEO)
collage.jpg