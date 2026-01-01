Slušaj vest

Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji u stalnom je kontaktu sa nadležnim organima u švajcarskom skijalištu Kran-Montana povodom tragičnog požara koji se u tom mestu dogodio, saopštili su iz naše Ambasade.

Kako su istakli, u ovom trenutku nema informacija da među stradalima i povređenima ima državljana Republike Srbije.

Švajcarska Kran-Montana požar

Iz naše Ambasade, takođe, napominju da policijske službe, zbog razmera tragedije, nisu u mogućnosti da u ovom trenutku daju precizne informacije o stranim državljanima, ali da Ambasada ostaje u redovnoj komunikaciji sa nadležnim službama ukoliko se javi potreba za bilo kakvom vrstom asistencije.

Tragedija na dočeku Nove godine

Podsetimo, noćas je u elitnom švajcarskom skijalištu Kran-Montana došlo do eksplozije i požara u jednom baru tokom novogodišnje proslave, u kome je život izgubilo nekoliko desetina ljudi.

Italijansko ministarstvo spoljnih poslova izvestilo je da je broj mrtvih čak 40, dok je oko 100 povređeno.

Mnoge žrtve imaju teške opekotine, a kako pišu švajcarski mediji bolnice su pune.

Za sada nema naznaka da je u pitanju teroristički napad, ali je celo područje zatvoreno i uvedena je zabrana letova.

Ovo je trenutak kada je u baru izbio požar

Na društvenim mrežama pojavio se snimak trenutka kada je u baru izbio požar.

Policija objavila snimak

Policija je potvrdila da se eksplozija dogodila dok je u baru trajala proslave Nove godine.

Lokalna policija objavila je snimak sa lica mesta.

Skijašima upućen apel na oprez jer su bolnice popunjene

Skijaši u oblasti Kran-Montana pozivaju se da danas budu posebno oprezni na stazama.

Bolnice su dostigle maksimalan kapacitet nakon što je u ranim jutarnjim satima izbio požar u baru Le Konstelašn.

Neki skijaški objekti ostaju otvoreni, dok su drugi delovi odmarališta zatvoreni.