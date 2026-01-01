HITNO SE OGLASILA AMBASADA SRBIJE U ŠVAJCARSKOJ! Evo šta su saopštili o državljanima Srbije nakon tragedije u Kran-Montani (FOTO/VIDEO)
Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji u stalnom je kontaktu sa nadležnim organima u švajcarskom skijalištu Kran-Montana povodom tragičnog požara koji se u tom mestu dogodio, saopštili su iz naše Ambasade.
Kako su istakli, u ovom trenutku nema informacija da među stradalima i povređenima ima državljana Republike Srbije.
Iz naše Ambasade, takođe, napominju da policijske službe, zbog razmera tragedije, nisu u mogućnosti da u ovom trenutku daju precizne informacije o stranim državljanima, ali da Ambasada ostaje u redovnoj komunikaciji sa nadležnim službama ukoliko se javi potreba za bilo kakvom vrstom asistencije.
Tragedija na dočeku Nove godine
Podsetimo, noćas je u elitnom švajcarskom skijalištu Kran-Montana došlo do eksplozije i požara u jednom baru tokom novogodišnje proslave, u kome je život izgubilo nekoliko desetina ljudi.
Italijansko ministarstvo spoljnih poslova izvestilo je da je broj mrtvih čak 40, dok je oko 100 povređeno.
Mnoge žrtve imaju teške opekotine, a kako pišu švajcarski mediji bolnice su pune.
Za sada nema naznaka da je u pitanju teroristički napad, ali je celo područje zatvoreno i uvedena je zabrana letova.
Ovo je trenutak kada je u baru izbio požar
Na društvenim mrežama pojavio se snimak trenutka kada je u baru izbio požar.
Policija objavila snimak
Policija je potvrdila da se eksplozija dogodila dok je u baru trajala proslave Nove godine.
Lokalna policija objavila je snimak sa lica mesta.
Skijašima upućen apel na oprez jer su bolnice popunjene
Skijaši u oblasti Kran-Montana pozivaju se da danas budu posebno oprezni na stazama.
Bolnice su dostigle maksimalan kapacitet nakon što je u ranim jutarnjim satima izbio požar u baru Le Konstelašn.
Neki skijaški objekti ostaju otvoreni, dok su drugi delovi odmarališta zatvoreni.
(Kurir.rs/Blic)