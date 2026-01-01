Slušaj vest

Nekoliko ljudi je poginulo u nemirima u Iranu, saopštila je iranska novinska agencija i grupa za ljudska prava, nakon što su najveći protesti u zemlji u poslednje tri godine zbog rasta inflacije izazvali nasilje u nekoliko provincija.

Više smrtnih slučajeva

Poludržavna novinska agencija Fars, pozivajući se na „izvor upoznat sa događajima“, izvestila je da je nekoliko ljudi poginulo u sukobima između policije i, kako je navela, naoružanih demonstranata u Lordegonu, u zapadnom Iranu.

Grupa za ljudska prava Hengav takođe je izvestila o smrtnim slučajevima u Lordegonu, navodeći da su snage bezbednosti pucale na demonstrante, ubivši i ranivši nekoliko njih.

Sukobi u Lordegonu u četvrtak, zajedno sa izveštajima o poginulim pripadnicima bezbednosnih snaga tokom noći i još jednom demonstrantu koji je poginuo u sredu, predstavljaju značajnu eskalaciju nemira koji su se proširili Iranom otkako su vlasnici prodavnica počeli da protestuju u nedelju.

Nemiri dolaze u kritičnom trenutku za iranske klerikalne vladare, jer zapadne sankcije pogađaju ekonomiju pogođenu inflacijom od 40 procenata i nakon izraelskih i američkih vazdušnih napada u junu na nuklearnu infrastrukturu zemlje i vojno rukovodstvo.

Eskalacija protesta

Teheran je odgovorio na nemire ponudom za dijalog, u očiglednom pomiriteljskom gestu praćenom bezbednosnim odgovorom. Portparolka vlade Fatemeh Mohadžerani rekla je u četvrtak da će vlasti održati direktne razgovore sa predstavnicima sindikata i trgovaca, bez navođenja detalja.

Trgovci, vlasnici radnji i studenti na brojnim iranskim univerzitetima protestuju danima, zatvarajući glavne pijace. Vlada je u sredu zatvorila veći deo zemlje, proglasivši praznik zbog hladnog vremena.

Vlasti su poslednjih godina suzbijale proteste zbog pitanja koja se kreću od visokih cena, suše, ženskih prava i političkih sloboda, često uz jake mere bezbednosti i hapšenja.