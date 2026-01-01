Slušaj vest

Glavna obaveštajna uprava Ukrajine (GUR) pomogla je Denisu Kapustinu, osnivaču Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RVK), koji je prošle nedelje proglašen mrtvim, da lažira smrt pre nego što je preuzeo nagradu koju su za njegovu glavu raspisale ruske bezbednosne službe, saopšteno je u četvrtak.

Kapustin (41) je prethodno prijavljen kao ubijen od strane ruskog drona dok je izvršavao borbenu misiju u jugoistočnoj Zaporoškoj oblasti u noći subote 27. decembra.

Rusi izdvojili pola miliona dolara za Kapustinovu glavu



GUR je 1. januara u objavi na Telegramu naveo da je operacija ruske specijalne službe koja je naručila njegovo ubistvo, a za izvršenje zločina je izdvojena nagrada od 500.000 dolara, uspešno osujećena. Dodala je da je nabavila sumu koju je Rusija ponudila za „likvidaciju“ Kapustina i da će taj novac biti iskorišćen za jačanje ukrajinskih dronova protiv ruskih snaga.

Foto: Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

GUR je saopštila da je ubistvo Kapustina - koga je ruski predsednik Vladimir Putin smatrao „ličnim neprijateljem“ - „naručila specijalna služba države agresora Rusije, koja je izdvojila pola miliona dolara za izvršenje zločina“.

Dodaje se da je specijalna operacija koja je trajala više od mesec dana uspešno prevarila ruske obaveštajne službe da su poverovale da je Kapustin mrtav.

Identifikovan je krug umešanih ljudi, uključujući podstrekače unutar ruskih specijalnih službi i izvršioce, saopštila je GUR.

Odgovarajući snimak prikazuje brifing komandanta specijalne jedinice Timur, elitne grupe snaga u okviru vojne obaveštajne službe, za šefa HUR-a, general-potpukovnika Kirila Budanova.

„Naša strana je takođe dobila odgovarajući iznos sredstava koje su ruske specijalne službe izdvojile za izvršenje ovog zločina. Trenutno, komandant RVK je na teritoriji Ukrajine i sprema se da nastavi sa izvršavanjem dodeljenih zadataka“, rekao je potpukovnik Timur.

Budanov je čestitao Kapustinu na „povratku u život“, rekavši: „Drago mi je što su sredstva dobijena za naređivanje vaše likvidacije otišla na podršku našoj borbi. Želim svima nama i vama lično uspeh.“

„Moje privremeno odsustvo nije uticalo na kvalitet ili uspeh izvršavanja borbenih zadataka. Spreman sam da se premestim u područje operacija i nastavim da komandujem jedinicom RVK“, rekao je Kapustin.

Ko je Denis Kapustin, poznat pod imenom "Beli kralj"?

Kapustin, poznat i pod imenom Denis Nikitin i ratnim nadimkom Beli Kralj, osnovao je krajnje desničarski Ruski dobrovoljački korpus RVK na početku ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Vođa krajnje desničarske milicije, jedan od najistaknutijih antikremljovskih Rusa koji se bore u Ukrajini, veoma je kontroverzna ličnost koja je, nakon što se preselio u Ukrajinu 2017. godine, organizovala borilačke klubove za Ruse, Ukrajince i zapadne neonaciste.

Njegove krajnje desničarske aktivnosti dovele su do desetogodišnje zabrane ulaska u Šengensku zonu 2019. godine, ali su istraživači Belingketa 2023. godine rekli Fajnenšel tajmsu da je ostao aktivan u krajnje desničarskim aktivnostima širom Nemačke, Francuske, Bugarske i drugih zemalja.

Dana 27. decembra, RVK je objavio njegovu „smrt“ na Telegramu, napisavši: „Definitivno ćemo se osvetiti, Denise. Tvoje nasleđe živi.“