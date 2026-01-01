Slušaj vest

Oko 520.000 ljudi okupilo se rano jutros, prvog dana Nove godine, na istanbulskom Galata mostu, na masovnom maršu podrške Palestini.

Demonstranti su se okupili pod sloganom "Nećemo se skrivati, nećemo ćutati, nećemo zaboraviti Palestinu", zahtevajući okončanje genocida u Palestini.

Uprkos hladnom vremenu, odziv je bio veliki. Preduzete su opsežne mere bezbednosti, posebno na Trgu Sultanahmet, gde su učesnicima ponuđeni i topli napici.

1/5 Vidi galeriju Propalestinski marš u Istanbulu Foto: Khalil Hamra/AP

Veliki broj njih se okupio u više džamija širom Istanbula na jutarnjoj molitvi, nakon čega su pešice krenuli prema mostu Galata, a pridružilo im se nekoliko ministara, visokih zvaničnika, prenosi agencija Anadolija.

Program je uključivao dela međunarodno poznatih umetnika i muzičara, uključujući libansko-švedskog pevača Mahera Zaina, turskog umetnika Esata Kabaklija i bend Grup Jurujus (Yuruyus).

Predsednici turskih sportskih klubova Bešiktaš, Galatasaraj i Trabzonspor, zajedno s članom uprave Fenerbahčea Ertanom Torunogularıjem, javno su izrazili podršku maršu.

Nekoliko drugih sportskih klubova takođe je uputilo pozive kojima se ohrabruje učešće u maršu.