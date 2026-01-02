Slušaj vest

Papa Lav XIV započeo je 2026. godinu danas apelom za mir, posebno se osvrnuvši na zemlje "krvlju natopljene sukobima" i porodice ranjene nasiljem.

Na Novu godinu, papa je predvodio svečanu misu u Bazilici Svetog Petra, a potom se obratio vernicima tokom posebne podnevne molitve iz svoje radne sobe koja gleda na Trg Svetog Petra. Trg je, uprkos vedrom i hladnom danu, bio ispunjen vernicima i turistima.

Podsećajući da 1. januar Katolička crkva obeležava kao Svetski dan mira, papa Lav XIV iskoristio je ovu priliku da uputi snažnu poruku i molitvu.

"Pomolimo se svi zajedno za mir: pre svega među narodima ranjenim ratovima i patnjom, ali i u našim domovima, u porodicama povređenim nasiljem ili bolom", poručio je papa.

Nakon intenzivnog božićnog perioda, papa Lav XIV imaće nekoliko dana odmora pre nego što 6. januara bude predvodio proslavu Bogojavljenja. Tog dana on će zvanično zatvoriti i Svetu godinu 2025, jubilej koji se obeležava jednom u četvrt veka i zbog čega je u Rim došlo više miliona hodočasnika iz celog sveta.

Odmah potom, papa će predsedavati dvodnevnim sastankom celokupnog Kardinalskog zbora, kako kardinala koji su učestvovali u njegovom izboru, tako i onih starijih od 80 godina koji, iako nisu učestvovali u konklavi, ostaju članovi ovog tela.

Time papa Lav XIV obnavlja tradiciju koju je papa Franja uglavnom izbegavao, a koja podrazumeva redovno okupljanje kardinala radi savetovanja o upravljanju Katoličkom crkvom, koja danas broji oko 1,4 milijarde vernika širom sveta.