Protekla 2025. godine je bila u Pakistanu najsmrtonosnija u protekloj deceniji, kako su smrtni slučajevi povezani sa sukobima porasli za 74 odsto, a militanti su činili više od polovine broja žrtava, prema novom izveštaju koji je danas objavio nezavisni tink-tenk.

Islamabad često optužuje Kabul da zatvara oči pred prekograničnim napadima pakistanskih militanata, što avganistanska talibanska vlada poriče. Tenzije između dva suseda su visoke od oktobra nakon graničnih sukoba, u kojima su desetine ljudi poginule, a stotine ranjene.

Pakistanski institut za studije sukoba i bezbednosti (PICSS) saopštio je da je u nasilju u Pakistanu poginulo 3.413 ljudi, u odnosu na 1.950 u 2024. godini, a militanata je ubijeno 2.138.

Porast broja žrtava militanata od 124 odsto u odnosu na 2024. godinu odražava intenzivne kontraterorističke operacije protiv pakistanskih talibana, poznatih i kao Tehrik-e-Taliban Pakistan ili TTP, koji nisu deo avganistanskih talibana, navodi se u izveštaju. Grupa je intenzivirala napade na pakistanske snage bezbednosti poslednjih godina.

Generalni direktor PICSS-a ;Abdulah Kan rekao je da je visok broj žrtava delimično uzrokovan porastom samoubilačkih bombaških napada i korišćenjem američke vojne opreme od strane militanata koja je ostala nakon američkog povlačenja iz Avganistana 2021. godine, a koja je kasnije stigla do pakistanskih talibana i drugih grupa, povećavajući njihove operativne sposobnosti.

Među žrtvama u 2025. godini bilo je i 667 pripadnika bezbednosnih snaga, što je povećanje od 26 odsto u odnosu na prethodnu godinu, "najveća godišnja brojka od 2011. godine", rekao je Kan.

Takođe je rekao da je zabeleženo 580 smrtnih slučajeva civila, "najveći godišnji broj od 2015. godine". ; PICSS sa sedištem u Islamabadu zabeležio je najmanje 1.066 militantnih napada u 2025. godini, a samoubilački napadi su porasli za 53 odsto, sa prijavljenih 26 incidenata. Takođe je navedeno da su snage bezbednosti uhapsile oko 500 militanata tokom operacija zasnovanih na obaveštajnim podacima prošle godine, u odnosu na 272 u 2024. godini, rekao je on.

Kan je rekao da je više militantnih grupa, uključujući TTP, preuzelo odgovornost za većinu napada u 2025. godini.

PICSS je objavio svoj izveštaj nekoliko nedelja nakon što je portparol pakistanske vojske Ahmad Šarif Čaudri rekao da su snage bezbednosti izvele 67.023 operacije zasnovane na obaveštajnim podacima u 2025. godini, ubivši 1.873 militanata, među kojima je bilo 136 avganistanskih državljana.

Nasilje na granici između Pakistana i Avganistana usledilo je nakon eksplozija u Kabulu 9. oktobra za koje je avganistanska talibanska vlada okrivila Pakistan. Primirje kojim je posredovao Katar uglavnom se održava od tada, iako dve strane nisu uspele da postignu sporazum u novembru uprkos održanim tri runde razgovora u Istanbulu.

U decembru je novoimenovani komandant oružanih snaga Pakistana Asim Munir pozvao avganistansku talibansku vladu da izabere između održavanja veza sa Islamabadom i podrške pakistanskim talibanima.