Turkmenistan je zvanično legalizovao rudarenje i razmenu kriptovaluta.

Predsednik Turkmenistana Serdar Berdimuhamedov potpisao je zakon koji reguliše virtuelna sredstva i uspostavlja šemu licenciranja za berze kriptovaluta, pod nadzorom centralne banke zemlje.

Prema zakonu, digitalne valute i dalje neće moći da se koriste kao sredstvo plaćanja, valuta ili hartije od vrednosti. U Turkmenistanu je internet pod strogom kontrolom vlasti.

Zemlja se u velikoj meri oslanja na izvoz prirodnog gasa, kojeg ima u velikim količinama. Glavni uvoznik turkmenskog gasa je Kina, a Turkmenistan trenutno gradi gasovod ka Avganistanu, Pakistanu i Indiji.

Kako bi pojednostavio ulazak strancima, Turkmenistan je u aprilu prošle godine usvojio zakon o uvođenju elektronskih viza.

Nakon sticanja nezavisnosti 1991. godine, zemlja je obično postavljala stroge uslove za ulazak potencijalnim posetiocima, a mnogi zahtevi za vize odbijeni su bez jasnih razloga.

