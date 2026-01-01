Slušaj vest

Dok se svet oprašta od turbulentne godine, globalni bezbednosni analitičari upozoravaju da bi 2026. mogla doneti nova žarišta sukoba.

Prema procenama vodećih svetskih think tankova, najkritičnija područja uključuju Sudan, Burkina Faso i Mali, Demokratsku Republiku Kongo, Liban i Jemen, kao i Ukrajinu, Tajvanski moreuz, Mjanmar i Haiti, dok rastuće tenzije između velikih sila dodatno povećavaju rizik od šire destabilizacije.

Postoji nekoliko kandidata. Pored rata u Ukrajini, čija je budućnost neizvesna s obzirom na vojno-diplomatske vesti, i krhkog primirja u Gazi, eskalacija rata u Sudanu deluje kao jedna od izvesnijih prognoza. Međutim, postoji niz drugih krhkih i napetih regiona koji se smatraju visokorizičnim.

Uzimajući u obzir prognoze glavnih globalnih tink-tenkova, opasno napeta područja uključuju afrički Sahel i Demokratsku Republiku Kongo, Liban i Jemen na Bliskom istoku, Pakistan, Mjanmar i Haiti.

Tajvanski moreuz i tačke sudara između Rusije i NATO-a pominju se kao napeta područja zbog odnosa velikih sila, koje je nemoguće izgubiti iz vida. Međutim, Globalni traker sukoba, indeks šansi za sukob, pokazuje da su šanse za direktan sukob na ovim tačkama 2026. godine oko 50-50. Sukob u Južnom kineskom moru ima „malu verovatnoću“ prema istoj skali, iako bi uticaj na svet bio veliki.

Najkritičnija tačka u Africi

Najkritičnija tačka u Africi je i dalje Sudan.Građanski rat u toj zemlji ulazi u treću godinu, dve sukobljene frakcije se i dalje bore za prevlast. Procenjuje se da je od početka sukoba ubijeno 400.000 ljudi.

Posredovanje za okončanje rata nije urodilo plodom, a regionalni i međunarodni akteri su bili podeljeni iza dve sukobljene strane. To je sukob sa ogromnim potencijalom za ljudsku patnju, ali je i dalje periferni sukob, zadržan u granicama regiona i smatran „sukobom niskog prioriteta“ u SAD.

Kritični i Burkina Faso, Mali, DR Kongo...

U afričkom regionu, Burkina Faso je kritična. Ta zemlja je epicentar sukoba u Sahelu i čini više od polovine žrtava terorističkih organizacija poput Islamske države i Al Kaide, koje jačaju svoja uporišta u tom području. Nasilje se širi na urbana područja, a celokupna situacija se pogoršava efektima klimatskih promena. Uticaj na Evropu, u smislu pogoršanja bezbednosti i migracija, je značajan.

Mali je još jedno žarište sa eksplozivnim potencijalom za narednu godinu. Nestabilnost se povećava nakon povlačenja francuskih snaga i sve većeg prisustva ruskih plaćenika. Naoružane grupe poput Džamaat Nusrat al-Islam Val-Muslimin proširile su se po centralnom i južnom Maliju, napadajući ključne trgovačke rute, zalihe goriva i drugu robu za glavnu gardu u Bamaku.

Uprkos mirovnom sporazumu sa Ruandom, izgledi za obnovu sukoba oko resursa u Demokratskoj Republici Kongo rastu. U borbama učestvuju militantne grupe poput M23, koja širi svoju kontrolu nad istokom zemlje i njenim nalazištima retkih minerala i zlata.

Liban visoko na listi

Liban je takođe visoko na listi za mnoge. Naime, dok je primirje u Gazi na staklenim nogama, a tenzije su na vrhuncu na Zapadnoj obali, pretnja obnavljanja rata između libanskog Hezbolaha i Izraela raste.

U 2024. godini, sukob je raselio oko 1,4 miliona ljudi u Libanu i 96.000 u severnom Izraelu. Izbijanje novog sukoba pretilo bi kolapsom javnih službi u Libanu, čija je ekonomija već u ruševinama.

Benjamin Netanjahu, koji se suočava sa izborima 2026. godine, preti da će obnoviti sukob ako Hezbolah ne poštuje svoj sporazum o razoružavanju do kraja godine.

Dvanaestodnevni rat sa Iranom šokirao je svet u junu, a izraelski premijer kaže da je Izrael zabrinut zbog obnavljanja, pa čak i proširenja iranske proizvodnje balističkih raketa. Prema indeksu, rizik je umeren, a efekat značajan.

Situacija u Mjanmaru, Haitiju, Severnoj Koreji

Van Afrike, pažljivo se prati razvoj situacije u Mjanmaru, gde sukob u većoj ili manjoj meri tinja od 2021. godine, kada je vojska preuzela vlast u toj zemlji. Od 2021. do danas, poginulo je 90.000 ljudi koji su se našli usred sukoba između vojske i paravojnih grupa.

Na Haitiju eskaliraju nasilni sukobi između naoružanih grupa i snaga bezbednosti, pogoršani političkom disfunkcijom i neuspehom međunarodnih napora za stabilizaciju, što ga čini još jednim područjem visokog rizika čiji se stanovnici ne raduju narednoj godini.

Obnovljeni nuklearni testovi Severne Koreje podižu tenzije na Korejskom poluostrvu, podstičući oružani sukob u koji su uključene druge regionalne sile i Sjedinjene Države.

