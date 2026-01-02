Slušaj vest

Stotine građana Birmingema u Engleskoj čekale su novogodišnji vatromet u centru grada koji nije ni bio zakazan, piše britanski list Telegraf.

Građani su prevareni lažnim objavama na društvenim mrežama, uprkos obaveštenju lokalne policije da vatrometa neće biti. Ovo nije prvi put da građani Birmingema budu nasamareni.

I prošle godine su se na društvenim mrežama pojavila navodna obaveštenja da će u centru grada biti priredbi, štandova sa hranom i "veličanstveni vatromet", a policija je i tada izdala obaveštenje da su objave o dočeku lažne.

Dočeka uz vatromet u centru Birmingema nije bilo od 2017. godine, ali su se reklame sa vatrometom više puta pojavljivale na društvenim mrežama.

"Svake godine, glasine počinju da se šire na mrežama o velikim proslavama u gradu. Nažalost, ove lažne tvrdnje često dovode do zabune i razočaranja. Prošle godine, na primer, bili smo svesni objava koje su kružile o spektakularnoj predstavi na Sentenariju. Mnogi su poverovali u to, otišli u centar grada i bili nezadovoljni kada se ništa nije dogodilo", rekao je portparol lokalne policije.

Policija je bila na trgu i obaveštavala okupljene da vatrometa nema.