Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije saopštilo je da je sprečilo više samoubilačkih napada Islamske države Iraka i Sirije (ISIS) na novogodišnje proslave i crkve, posebno u Alepu, javila je državna novinska agencija Sana.

Ministarstvo je u saopštenju na društvenoj mreži Telegram navelo da je, u sklopu borbe protiv terorizma i praćenja ćelija ISIS, dobilo obaveštajne podatke o planiranim samoubilačkim napadima na novogodišnje proslave u nekoliko provincija, posebno u Alepu, sa fokusom na crkve i mesta okupljanja civila.

Ministarstvo je dodalo da je pojačalo bezbednost oko crkava, rasporedilo mobilne i stajaće patrole i da su širom Alepa bili postavljeni kontrolni punktovi.

Na kontrolnom punktu u okrugu Bab al-Faradž u Alepu, snage bezbednosti presrele su osumnjičenog člana ISIS, koji je otvorio vatru. U okršaju, jedan pripadnik snaga bezbednosti je poginuo, a napadač je detonirao eksploziv, ranivši još dvojicu.

