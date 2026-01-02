Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije saopštilo je da je sprečilo više samoubilačkih napada Islamske države Iraka i Sirije (ISIS) na novogodišnje proslave i crkve, posebno u Alepu, javila je državna novinska agencija Sana.

Ministarstvo je u saopštenju na društvenoj mreži Telegram navelo da je, u sklopu borbe protiv terorizma i praćenja ćelija ISIS, dobilo obaveštajne podatke o planiranim samoubilačkim napadima na novogodišnje proslave u nekoliko provincija, posebno u Alepu, sa fokusom na crkve i mesta okupljanja civila.

Ministarstvo je dodalo da je pojačalo bezbednost oko crkava, rasporedilo mobilne i stajaće patrole i da su širom Alepa bili postavljeni kontrolni punktovi.