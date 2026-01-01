Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da uzima veće doze aspirina nego što su mu lekari preporučili, navodeći da je to razlog vidljivih modrica na rukama, koje su poslednjih meseci ponovo pokrenule pitanja o njegovom zdravstvenom stanju.

- Kažu da je aspirin dobar za razređivanje krvi, a ja ne želim da mi gusta krv teče kroz srce. Želim lepu, razređenu krv. Ima li to smisla? - rekao je Tramp u intervjuu za Volstrit džurnal.

Američki predsednik je naveo i da su mu lekari savetovali manju dozu, ali da godinama uzima veću, ističući da to može da izazove pojavu modrica.

Tramp je u intervjuu govorio i o zdravstvenom snimanju obavljenom u oktobru, navodeći da nije reč o magnetnoj rezonanci, već o CT pregledu, koji je, prema lekarima, sproveden radi isključivanja kardiovaskularnih problema i dao uredne rezultate.

Predsednik je takođe potvrdio da ima problema sa oticanjem potkolenica, za šta je Bela kuća ranije saopštila da je posledica hronične venske insuficijencije, kao i da ne voli da nosi kompresione čarape niti da se redovno bavi fizičkom aktivnošću.

Na pitanja o situacijama kada je delovao pospano na javnim događajima i o svom sluhu, Tramp je odgovorio da nije zaspao, već da ponekad zatvara oči jer mu to prija, dok je probleme sa sluhom opisao kao minimalne.

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Julia Demaree Nikhinson/AP

Intervju se, prema oceni CNN-a, smatra jednim od najopsežnijih razgovora koje je Tramp vodio sa novinarima o svom zdravlju, u trenutku pojačane pažnje javnosti zbog njegovih godina, sposobnosti za obavljanje funkcije i transparentnosti u vezi sa medicinskim podacima.

Pokušavao da prikrije modrice zavojima

Modrice na njegovoj desnoj ruci primećivane su i ranije, ali su privukle dodatnu pažnju nakon pokušaja da ih prikrije šminkom i zavojima.

Trampov lični lekar Šon Barbabela izjavio je za WSJ da on svakodnevno uzima 325 miligrama aspirina.

Medicinski stručnjaci navode da aspirin smanjuje zgrušavanje krvi, ali povećava rizik od krvarenja, zbog čega se poslednjih godina sve ređe preporučuje svakodnevna upotreba kod starijih osoba.

Profesor medicine sa Univerziteta Džordž Vašington Džonatan Rajner ocenio je da iznete informacije otvaraju više pitanja nego što daju odgovora, navodeći da je neuobičajeno da jedna tableta aspirina dnevno izazove takve modrice.